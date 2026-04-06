Eugenia Silva y Alfonso de Borbón reaparecen juntos de lo más sonrientes tras su reciente separación

A finales de febrero salía a la luz la ruptura de una de las parejas más sólidas del panorama nacional, la formada por Eugenia Silva y Alfonso de Borbón. Tal y como revelaba la revista ¡Hola! en exclusiva, la modelo y el hijo de Alfonso de Borbón y Escasany y Marisa Yordi habían decidido emprender caminos separados después de 13 años de discreta relación -en los que nunca llegaron a pasar por el altar- y dos niños en común, Alfonso (que el pasado 1 de abril cumplió 12 años) y Jerónimo (que en junio cumplirá 9).

Aunque se desconocen los detalles de su separación, sí ha trascendido que después de una temporada arrastrando una crisis que no han sido capaces de superar, el empresario habría abandonado el domicilio familiar en el centro de Madrid y se habría instalado en otra vivienda a poca distancia de allí para poder seguir viendo a sus pequeños siempre que quiera.

Siempre herméticos con su vida privada, ni Eugenia ni Alfonso se han pronunciado sobre su ruptura ni han desvelado si se trata de una decisión meditada y definitiva, o de un nuevo paréntesis en una historia de amor que comenzó en 2007 y que, después de un 'impass' entre 2009 y 2013, la pareja retomaba con más fuerza que nunca para formar una familia hace ahora 13 años.

Sin embargo, en ocasiones las imágenes hablan por sí mismas, y la modelo y el primo del Rey Felipe VI han reaparecido juntos y de lo más cómplices y sonrientes con sus hijos en las que son sus primeras imágenes un mes después de trascender su separación.

Presumiendo de su buena relación, y dejando claro que al margen de su faceta de pareja siguen formando una familia por sus niños, Eugenia y Alfonso han disfrutado de las vacaciones de Semana Santa juntos y, al ser sorprendidos por las cámaras a su regreso a Madrid este domingo para retomar sus compromisos profesionales, ha sido especialmente la sonrisa del empresario -al que nunca le ha gustado estar en el foco mediático- cuando la prensa le ha preguntado por su separación comentando que una imagen vale más que mil palabras.

"Todo bien sí" ha confesado entre risas empujando el carrito con las maletas mientras la top model, muy seria, se ha mostrado especialmente pendiente de sus pequeños sin revelar cómo se encuentra y cómo han sido estos días juntos.