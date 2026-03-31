Oncólogos y pacientes de cáncer colorrectal defienden la prevención en el Día Mundial de la enfermedad

El incremento de diagnósticos de cáncer colorrectal en personas menores de 50 años ocupa un lugar central en la atención de especialistas y asociaciones de pacientes. Según reportó Europa Press, oncólogos y representantes de agrupaciones coincidieron en la necesidad de fortalecer la detección precoz, especialmente entre los jóvenes, como medida fundamental para mejorar la esperanza de vida y la calidad de quienes ya han recibido un diagnóstico.

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Colon, expertos y pacientes participaron en un encuentro informativo organizado por Europa Press junto a la compañía Takeda. Los oncólogos Elena Élez, del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, e Íñigo Martínez, del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, aportaron su perspectiva sobre la importancia de la prevención y el fortalecimiento de los programas de cribado. De acuerdo con los datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el cáncer de colon y recto será el más diagnosticado en España durante este año, con más de 44.000 nuevos casos: alrededor de 26.400 en hombres, ubicándose como el segundo más frecuente tras el de próstata, y unos 17.600 en mujeres, donde se posiciona también como el segundo más común, después del cáncer de mama.

La doctora Élez señaló, según publicó Europa Press, que el aumento en el número de diagnósticos no solo responde a un crecimiento de la incidencia sino también a mejoras en la detección temprana, lo que permite identificar la enfermedad en fases iniciales y, por lo tanto, alcanzar índices elevados de curación. Élez hizo hincapié en la relevancia de actuar ya desde las primeras etapas de la vida y en la necesidad de vigilar el exposoma, es decir, el conjunto de factores ambientales y de estilo de vida a los que una persona se expone desde antes de nacer y a lo largo de su desarrollo.

El doctor Martínez confirmó esta visión al advertir sobre la reticencia de algunas personas, especialmente aquellas que no presentan síntomas, a someterse a pruebas de cribado o a recibir los resultados. Según detalló Europa Press, Martínez destacó que la negativa a participar en estos programas puede suponer riesgos innecesarios, ya que “hay gente reacia a los tests, en parte porque no tiene síntomas, pero este cáncer existe y es muy prevalente”. Adicionalmente, subrayó que, aunque el cáncer colorrectal sea detectado en etapas avanzadas, muchas veces se cuenta con alternativas para abordarlo y tratarlo con éxito, incluyendo tratamientos sistémicos y cirugía de metástasis, lo que ha permitido en algunos casos sobrevivir largos periodos libres de la enfermedad.

Luis Miguel de la Fuente, quien preside EuropaColon España, resaltó en el encuentro la importancia de impulsar campañas de concienciación que den al cáncer colorrectal un nivel de sensibilización social similar al que tiene el cáncer de mama. De la Fuente enfatizó el valor de herramientas diagnósticas como el test de sangre oculta en heces y la colonoscopia, que pueden resultar menos visibles o “limpias” a nivel social pero cumplen un papel esencial en la prevención y el diagnóstico.

Por su parte, Pilar Fernández, presidenta de la asociación Almia, solicitó que las campañas de prevención cuenten con una dimensión divulgativa amplia que trascienda la labor de organizaciones especializadas. La dirigente defendió también la necesidad de garantizar el apoyo psicosocial para los pacientes, la equidad entre territorios en el acceso a servicios de diagnóstico y a la innovación en tratamientos, así como la priorización de la calidad de vida en el abordaje médico. Fernández celebró que los pacientes reciban atención centrada en mantener tanto la dignidad como la autonomía, pese a que en ciertos casos deben afrontar una terapia de por vida con efectos adversos acumulativos y toxicidad. Planteó que los cuidados paliativos no deben reservarse únicamente para fases terminales, sino ser una parte integral del tratamiento desde el comienzo para gestionar síntomas y complicaciones derivadas.

La cuestión de la edad en los programas de cribado fue abordada con detalle en el encuentro. Según explicó Élez, el sistema actual dirigido a personas entre 50 y 69 años muestra resultados efectivos; sin embargo, sugirió analizar la viabilidad de ampliarlo a personas mayores de 69, dado el aumento en la esperanza de vida de la población española. El medio Europa Press reportó que ambos especialistas advirtieron sobre el aumento mundial de casos entre menores de 50 años. En España, no atribuyen este incremento a factores como obesidad o sedentarismo, sino a que los jóvenes suelen recibir el diagnóstico cuando la enfermedad ya se encuentra en fase avanzada, lo que dificulta su tratamiento.

Élez recomendó prestar atención a cualquier alteración intestinal y consultar siempre con un profesional en caso de síntomas, en vez de recurrir al autodiagnóstico. Martínez volvió a recalcar la urgencia de motivar la participación en los programas de cribado disponibles, señalando que “quizá el sector sanitario no sabe llegar a ellos”, en referencia a los grupos que no suelen acceder a las pruebas preventivas. Propuso además la inclusión directa de los kits de test de sangre oculta en heces en los sobres enviados a los domicilios para incrementar la participación.

De la Fuente insistió, de acuerdo con lo publicado por Europa Press, en la urgencia de garantizar igualdad de acceso al cribado y a las colonoscopias derivadas en todo el territorio nacional. Apuntó que las comunidades autónomas deberían aspirar a conseguir una participación del 65% en estos programas, siguiendo las recomendaciones emitidas por la Comunidad Europea sobre eficiencia en la prevención poblacional.

A lo largo del encuentro, la importancia del diagnóstico temprano y de la equidad fue reiterada como clave para mejorar la supervivencia y reducir las secuelas del cáncer colorrectal, mientras que los expertos y pacientes destacaron la necesidad de fortalecer campañas para sensibilizar y facilitar el acceso a pruebas diagnósticas en toda la población.