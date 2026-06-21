Israel insiste en que sus tropas no se retirarán del Líbano pese a la tregua con Hizbulá

Jerusalén, 21 jun (EFE).- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó este domingo que el Ejército de Israel "no se retirará" de la zona que ocupa en el sur del Líbano, pese al alto al fuego acordado con Hizbulá.

"El alto el fuego anunciado ayer permite que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) mantengan todas sus posiciones en la zona de seguridad que protege a las comunidades del norte", aseguró el ministro en un comunicado publicado en sus canales oficiales.

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Además, la nota sostiene que las tropas israelíes continuarán "operando desde allí hacia el interior contra terroristas e infraestructuras terroristas" durante la tregua.

El alto el fuego, que trascendió este viernes anunciado por fuentes oficiales estadounidenses e israelíes bajo condición de anonimato, fue confirmado públicamente el sábado por el Ejército israelí.

Pese a esta supuesta tregua, los enfrentamientos entre Israel e Hizbulá se mantuvieron durante las últimas jornadas y el fuego israelí dejó una cincuentena de muertos y decenas de heridos en territorio libanés.

Desde el lado israelí, el Ejército apuntó que Hizbulá lanzó más de 50 proyectiles contra sus fuerzas durante la noche del viernes.

Además, esta madrugada un ataque del grupo chií mató a cuatro soldados israelíes, que elevan a 37 el total de uniformados muertos (uno de ellos por fuego amigo) desde que comenzó la invasión del sur libanés el 2 de marzo, en el marco de la guerra con Irán. Asimismo, dos civiles israelíes murieron por fuego de Hizbulá en el norte de Israel.

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En el Líbano han muerto más de 4.000 personas por los ataques de Israel desde marzo, según las autoridades sanitarias de este país. EFE