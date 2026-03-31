La UE ve preocupante y un "paso atrás" la ley israelí de pena de muerte para palestinos

El recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo de Israel, sumado a diversas expresiones de rechazo por parte de miembros de la sociedad israelí, constituye uno de los elementos que han recibido valoración positiva por parte de la Unión Europea en el marco del rechazo a la nueva legislación. Según informó Europa Press, portavoces de la Unión Europea han advertido que la reciente aprobación de la ley israelí que permite la pena de muerte por ahorcamiento y bajo secreto, enfocada principalmente en actos calificados como terrorismo y aplicada en la práctica solo a población palestina, representa un retroceso en materia de cumplimiento de derechos fundamentales y obligaciones democráticas.

El miércoles, Anouar el Anouni, portavoz de Kaja Kallas, Alta Representante de Política Exterior de la Unión Europea, declaró en rueda de prensa que la introducción de la ley “de pena de muerte en Israel nos preocupa mucho en la UE. Su introducción, junto con el carácter discriminatorio de la ley, supone un claro paso atrás”. Según consignó Europa Press, el portavoz insistió en la necesidad de que Israel mantenga la moratoria ‘de facto’ sobre la ejecución de sentencias capitales, una práctica que, destacó, ha servido previamente de ejemplo en el entorno regional pese al contexto de seguridad que enfrenta el país.

El Anouni recordó que la Unión Europea ha manifestado su postura desde el momento en que la reforma empezó a tramitarse, específicamente desde la Comisión de Seguridad de la Knesset, el Parlamento israelí. El portavoz del Servicio de Acción Exterior de la UE subrayó que la Unión mantiene una posición clara y contundente orientada por los valores que la definen, especialmente en lo relativo a la oposición sistemática a la pena de muerte bajo cualquier circunstancia y en todos los casos.

Europa Press reportó que, durante la comparecencia, El Anouni evitó precisar si la Unión Europea contempla sanciones o nuevas medidas directas hacia Israel en respuesta a la promulgación de la ley. No obstante, recordó que la Alta Representante de la Política Exterior europea había trasladado anteriormente al Consejo de Ministros de Exteriores de la UE varias propuestas que siguen pendientes de discusión debido a la falta de consenso al respecto. “La UE se opone a la pena de muerte en todos los casos y bajo cualquier circunstancia (...). Es una violación del Derecho a la vida, que es un valor fundamental para la Unión”, señaló el portavoz, y recalcó que la legislación adoptada “supone un grave retroceso respecto a esta importante práctica y a la postura que Israel ha expresado en el pasado”.

El portavoz hizo referencia a los contactos directos que se mantienen de manera constante entre la UE, el Ejecutivo israelí de Benjamin Netanyahu, la Knesset y organizaciones de la sociedad civil, recalcando que el diálogo ocupa un lugar central en la diplomacia comunitaria. La UE, según Europa Press, mantiene su confianza en el diálogo abierto, mientras continúa exigiendo que Israel respete el compromiso con los principios democráticos e internacionales y con las obligaciones adquiridas en materia de derechos humanos.

La reforma legal criticada por la Unión Europea contempla la posibilidad de aplicar la pena capital a personas condenadas por delitos de terrorismo, una medida que en la práctica afecta casi exclusivamente a ciudadanos palestinos. El carácter discriminatorio atribuido a la normativa ha sido uno de los puntos más destacados en la declaración de la portavocía europea. De acuerdo con el portavoz, la nueva ley no solo implica un cambio legal, sino que proyecta “una clara tendencia negativa” en el contexto del compromiso israelí con el respeto a los derechos universales y los principios democráticos reconocidos internacionalmente.

El portavoz del Servicio de Acción Exterior subrayó que la Unión Europea ha defendido de forma “clara y contundente” su rechazo a cualquier forma de pena capital, manteniéndose firme en su posición durante todas las etapas del trámite legislativo israelí. También expresó que la aprobación de la ley contradice el ejemplo que Israel había dado en la región al sostener una moratoria sobre las ejecuciones, lo que, según las autoridades comunitarias, había tenido un valor simbólico relevante en un entorno marcado por la inestabilidad y las amenazas a la seguridad.

Finalmente, Europa Press indicó que la pregunta sobre posibles acciones futuras de la UE frente a este desarrollo legislativo sigue sin respuesta definitiva, toda vez que el debate ante posibles medidas o sanciones persiste en el seno europeo a falta de la unanimidad necesaria para su aprobación entre los Estados miembros. Las autoridades comunitarias continúan apelando al mantenimiento de la moratoria y al respeto irrestricto por la vida y los estándares democráticos como base de sus relaciones con el gobierno de Israel.