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Mourinho espera hablar con el Real Madrid la próxima semana

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Cascais (Portugal), 16 may (EFE).- José Mourinho afirmó este sábado que espera entablar conversaciones con el Real Madrid la próxima semana, tras los contactos iniciales entre su agente, Jorge Mendes, y el presidente madridista, Florentino Pérez.

En una rueda de prensa desde el Estadio António Coimbra da Mota (Cascais, en el área metropolitana de Lisboa) tras la victoria del Benfica ante el Estoril (1-3), Mourinho reiteró una vez más que no ha recibido propuesta alguna del Real Madrid y que solo hay conversaciones preliminares.

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"Es verdad que no he hablado con el presidente Florentino. Es verdad que no he hablado con nadie de la estructura (del Real). Todo esto es verdad, pero ninguno de nosotros es estúpido; obviamente, entre el club y Jorge (Mendes) hay contactos, que creo que se transformarán en contactos conmigo la próxima semana", dijo el técnico.

Y añadió: "La próxima semana debo decidir mi futuro".

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