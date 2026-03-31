Francia: es "importante" que Cuba "haga gestos" de apertura económica y derechos humanos

París, 31 mar (EFE).- Francia celebró este martes las conversaciones iniciadas entre Estados Unidos y Cuba para lograr una "estabilización" de la situación en la isla y consideró que es "importante que Cuba, sobre todo en materia de derechos humanos y de apertura económica, dé muestras de buena voluntad".

"En lo que respecta a Cuba, desde 1992 hemos solicitado de forma ininterrumpida a las Naciones Unidas que se levante el embargo. Hacemos un llamamiento constante al diálogo con el fin de favorecer las perspectivas de estabilización de Cuba", indicó este martes en la Asamblea Nacional francesa, Nicolas Forissier, el ministro delegado de Europa y Asuntos extranjeros.

Respondía así a una consulta del diputado macronista Frantz Gumbs sobre la posición de París frente a la crisis en la isla, que en palabras de Forissier atraviesa una situación de "asfixia económica" que toca "a toda la población cubana de forma totalmente indiscriminada" y que puede tener consecuencias para la estabilidad de la región caribeña, donde Francia tiene territorios.

Forissier indicó que su país apoya las conversaciones para encontrar una solución negociada e insistió en que el diálogo "debe ser constructivo, pero debe ser también exigente.

"Y desde este punto de vista, es importante que Cuba, especialmente en materia de derechos humanos y de apertura económica, haga gestos", recalcó, además de recordar que la isla está muy presente en el marco de la presidencia francesa del G7, que sigue "muy de cerca" la situación con "iniciativas e intercambios que están en curso".

Respecto a las posibilidades de apoyo humanitario a los habitantes del país latinoamericano desde París, Forissier aseguró que Francia está, dentro de sus posibilidades, "a disposición de las iniciativas lideradas por la ONU en materia de ayuda humanitaria de emergencia y en respuesta a los llamamientos de la OMS". EFE