Copilot Cowork se une a Frontier y permite trabajar con diferentes modelos de IA a la vez con sus nuevas funciones

"La posibilidad de comparar diferentes respuestas de modelos de IA para identificar similitudes y diferencias en sus aportaciones representa un cambio en la forma de interactuar con estos sistemas", según detalló Microsoft en su último comunicado. La compañía ha anunciado la integración de Copilot Cowork en el programa Frontier, junto con la introducción de funciones ampliadas en el asistente inteligente 'Investigador' de Microsoft 365 Copilot. Según consignó el medio, la mejora permite ahora a las empresas trabajar de forma simultánea con múltiples modelos de inteligencia artificial (IA), impulsando así la colaboración entre soluciones de diferentes proveedores y optimizando tanto la automatización de tareas como la revisión cruzada de procesos.

De acuerdo con Microsoft, Copilot Cowork y su capacidad de gestión agéntica se incorporan al programa de acceso anticipado que opera la empresa, extendiendo las posibilidades del ecosistema Copilot. Este enfoque responde a la demanda de soluciones que no solo generen respuestas automáticas o contenido, sino que ejecuten acciones concretas. Entre los ejemplos que atribuyó la compañía se mencionan la coordinación de pasos en procesos complejos, el seguimiento de flujos de trabajo diarios y la gestión de tareas repetitivas como la revisión mensual de presupuestos empresariales. Microsoft subrayó que con estas nuevas funcionalidades apunta a una automatización más profunda capaz de escalar operaciones en entornos empresariales.

En este contexto, el servicio Claude Cowork de Anthropic quedó integrado en Microsoft 365 Copilot y en el chat principal de Copilot vía Frontier, según explicó Microsoft. Esta integración se suma a la colaboración previa con OpenAI, cuyos modelos más recientes también participan de la nueva arquitectura de IA de la plataforma. Así, las compañías que acceden al programa Frontier pueden combinar modelos de última generación, obteniendo respuestas enriquecidas y procesos más supervisados a través de la IA agéntica.

El asistente 'Investigador' incorpora dos funciones diseñadas para potenciar la colaboración y la precisión de los resultados: 'Crítica' y 'Council'. Según detalló Microsoft en su blog oficial, la función 'Crítica' utiliza de manera simultánea modelos de Anthropic y OpenAI, asignando roles diferenciados dentro de la tarea. Mientras que un modelo produce el borrador o la solución inicial basada en la planificación, el otro modelo revisa, corrige y perfecciona dicho resultado antes de presentarlo al usuario final. Esta asignación de procesos se orienta a asegurar que la generación de contenido y su evaluación se realicen por separado, aumentando el control y la calidad del producto entregado. Desde la empresa subrayan que "este diseño proporciona una clara flexibilidad en los roles de generador y revisor, con la capacidad de respaldar y ampliar estos roles con el tiempo a medida que el sistema evoluciona", según refleja la propia declaración corporativa.

Por otra parte, la función 'Council' se centra en la comparación entre modelos. Los usuarios pueden ver las distintas respuestas ofrecidas por cada IA, identificar puntos en común y evidenciar aquellas conclusiones o recomendaciones que se destacan en las distintas propuestas. Según destacó Microsoft en el comunicado, esta herramienta facilita la validación cruzada y permite a los usuarios evaluar la solidez y la originalidad de cada solución o sugerencia propuesta por los sistemas de inteligencia artificial implicados. De acuerdo con lo informado, esta capacidad de análisis engloba tanto la coincidencia de criterios como la diversidad de enfoques, aumentando la transparencia y el control que las empresas pueden ejercer sobre los procesos automáticos.

Barton Warner, vicepresidente sénior de Tecnología Empresarial en Capital Group, subrayó en declaraciones recogidas por Microsoft que "las nuevas funcionalidades de Cowork nos ayudarán a automatizar y escalar el ecosistema de Copilot. No se trata de generar contenido o respuestas, sino de tomar medidas concretas: conectar pasos, coordinar tareas y dar seguimiento a los flujos de trabajo diarios".

La estrategia de integración tecnológica descrita en estos anuncios se orienta a facilitar la toma de decisiones empresariales informadas y reducir errores en la automatización de acciones operativas. Microsoft planteó que la flexibilidad en la asignación de tareas entre IA permite adaptarse a distintos ritmos y necesidades según evoluciona la infraestructura tecnológica. Con la incorporación de estas funciones, la compañía amplía el alcance del programa Frontier, consolidando su propuesta en materia de inteligencia artificial avanzada aplicada a la productividad y la gestión empresarial.