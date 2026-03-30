Ucrania se disculpa ante Finlandia por la entrada de dos de sus drones, que atribuye a interferencias rusas

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Heorhi Tiji, sostuvo que la agresión rusa en territorio ucraniano genera efectos colaterales que afectan la seguridad en toda la región, según declaraciones recogidas por medios ucranianos. En ese contexto, Tiji afirmó que la intrusión de dos drones ucranianos en el espacio aéreo de Finlandia responde, según Kiev, a interferencias originadas por sistemas de guerra electrónica rusos y no a acciones deliberadas contra la nación nórdica. Tal como informó el medio YLE y confirmaron voceros de Kiev, Ucrania ya transmitió disculpas oficiales a las autoridades de Finlandia por el incidente registrado el domingo, manteniendo comunicación directa con Helsinki para esclarecer los detalles de lo ocurrido.

De acuerdo con el relato de Tiji, citado por fuentes ucranianas y difundido por YLE, “bajo ninguna circunstancia ningún dron ucraniano está dirigido contra Finlandia”. Este funcionario subrayó que la principal hipótesis que maneja el gobierno ucraniano sobre la incursión se relaciona con “interferencia de los sistemas de guerra electrónica rusos”. El portavoz remarcó la postura de Kiev de que los sistemas tecnológicos utilizados por Moscú complican el control efectivo de los dispositivos no tripulados en uso en la zona, lo que podría explicar el desvío hacia territorio finlandés.

El domingo, la Fuerza Aérea finlandesa reportó el ingreso de los dos drones ucranianos a su espacio aéreo, uno de los cuales fue derribado por cazas F/A-18 Hornet que se desplegaron inmediatamente tras detectar la incursión, según detalló el medio estatal YLE. Fuentes militares a las que accedió YLE indicaron que se registraron impactos al norte y al este de la ciudad de Kouvola. Tras el incidente, las autoridades de ambos países iniciaron comunicación para el intercambio de información técnica y de seguridad.

Según publicó YLE, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania enfatizó que “la causa más probable” del incidente reside en la interferencia electrónica rusa, contexto que, a juicio de Kiev, dificulta el funcionamiento y pilotaje de drones en la frontera y zonas cercanas a escenarios de conflicto en Europa Oriental. Tiji insistió en que Ucrania comparte la visión de Finlandia respecto a que la guerra iniciada por Moscú en territorio ucraniano genera consecuencias impredecibles para los países de la región.

Reportó YLE que Finlandia permaneció en alerta durante la jornada del domingo ante la presencia de artefactos voladores no identificados, recurriendo a recursos de defensa aérea para garantizar la seguridad del espacio nacional. El ministerio encargado de la seguridad aérea finlandesa consultó a Kiev de inmediato para esclarecer la nacionalidad y el origen de los drones. Las autoridades finlandesas agradecieron la pronta respuesta de Ucrania, enfatizando la importancia de la cooperación en situaciones potencialmente peligrosas para la seguridad regional.

Por su parte, medios ucranianos puntualizaron que, pese a la distancia geográfica que separa a Ucrania de Finlandia, las fuerzas armadas de Kiev emplean drones con capacidades de largo alcance. Según YLE, estos dispositivos han sido utilizados en acciones contra instalaciones petroleras en Rusia y contra barcos identificados como parte de la llamada “flota fantasma” que Moscú utiliza para el financiamiento de la guerra. El origen del incidente, según el análisis de las autoridades ucranianas recogido por diferentes medios, estaría relacionado con las contramedidas electrónicas implementadas por Rusia tanto para defender sus propios intereses como para interferir en los sistemas tecnológicos de terceros países.

Tal como consignó el medio YLE, las disculpas formales de Ucrania a Finlandia marcan un esfuerzo por disipar tensiones diplomáticas derivadas de acciones no intencionadas en el contexto del conflicto más amplio entre Rusia y Ucrania. Ambos gobiernos continúan intercambiando información técnica y de inteligencia para precisar el desarrollo de los hechos y prevenir episodios similares en el futuro, en un entorno donde la guerra electrónica y los sistemas no tripulados aumentan la complejidad de la situación regional.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano reiteró ante los medios que Ucrania no dirige drones contra Finlandia y que la prioridad de Kiev se centra en mantener el diálogo con los socios europeos, incluyendo a Helsinki, para fortalecer la cooperación en materia de seguridad aérea y tecnológica. Las actuaciones del domingo reavivaron el debate sobre el impacto de la tecnología militar rusa más allá de las fronteras ucranianas y la necesidad de reforzar las medidas de defensa y coordinación al interior del espacio europeo que comparte frontera con la zona de conflicto.