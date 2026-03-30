Indonesia exige la apertura de una investigación sobre la muerte de uno de sus 'cascos azules' en Líbano

La coordinación entre Indonesia y la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL) tiene como objetivo asegurar el retorno inmediato de los restos del soldado indonesio fallecido y proporcionar atención médica adecuada al miembro herido. Según informó Europa Press, este despliegue de esfuerzos responde a los recientes acontecimientos en el distrito de Marjayún, en la región de Nabatiye, donde una explosión de artillería provocó la muerte de un ‘casco azul’ indonesio e hirió gravemente a otro. La noticia principal reside en la exigencia oficial del gobierno indonesio para que se realice una investigación completa y transparente que esclarezca las circunstancias del incidente, dentro de un contexto de creciente violencia en el sur de Líbano debido a los enfrentamientos entre fuerzas israelíes y grupos armados.

El Ministerio de Exteriores de Indonesia calificó el ataque como consecuencia de un “impacto indirecto de artillería cerca de las posiciones” de los ‘cascos azules’ en la misión de la ONU, según detalla Europa Press. A través de un comunicado, el gobierno indonesio manifestó su condena a lo ocurrido y expresó su demanda de una investigación minuciosa para identificar responsabilidades y comprender la dinámica detrás del incidente. El Ministerio insistió en que la protección de los efectivos de paz de Naciones Unidas debe mantenerse en todo momento, conforme al Derecho Internacional, y subrayó que cualquier agresión contra personal de misiones internacionales afecta los intentos comunes por asegurar la paz y la estabilidad.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el ataque sucedió en un contexto de intensificación de operaciones y enfrentamientos en el sur del país, relacionados con los bombardeos israelíes sobre territorio libanés. El gobierno de Indonesia reiteró la necesidad de respeto absoluto por la soberanía y la integridad territorial del Líbano e insistió en el fin de los ataques, tanto contra población civil como contra infraestructuras esenciales.

Las estadísticas ofrecidas por las autoridades libanesas elevan a aproximadamente 1.200 el número de muertos a raíz de las sucesivas ofensivas de Israel. Estos ataques se incrementaron tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra Irán, después del asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, lo que motivó una respuesta con proyectiles por parte de Hezbolá. Europa Press reportó que, pese al alto el fuego acordado en noviembre de 2024, Israel continuó con decenas de bombardeos sobre Líbano alegando acciones defensivas ante “actividades de Hezbolá”. El gobierno israelí sostiene que estas acciones no constituyen una violación del pacto de cese de hostilidades, una argumentación puesta en entredicho tanto por las autoridades libanesas como por el propio Hezbolá, que han expresado críticas y rechazo a los ataques.

Naciones Unidas, según consigna Europa Press, también ha manifestado su condena a los ataques, alineándose con la postura de Indonesia sobre la inviolabilidad de la seguridad de las misiones internacionales. El Ministerio de Exteriores indonesio instó nuevamente a retomar el diálogo y las vías diplomáticas como alternativas a la escalada de la violencia, exhortando a todas las partes a abstenerse de acciones que puedan agravar la situación humanitaria y de seguridad en la región.

En sus mensajes, el gobierno indonesio lamentó la pérdida y reiteró su compromiso con la participación en misiones de mantenimiento de la paz bajo el paraguas de Naciones Unidas, expresando su solidaridad con el personal y las familias de los afectados. Europa Press recogió que Indonesia insistió en la importancia de salvaguardar la integridad de los cascos azules y el cumplimiento de los principios internacionales que rigen el despliegue de misiones en zonas de conflicto.

En el marco de la actual escalada de hostilidades, tanto el gobierno indonesio como FINUL enfatizaron la necesidad de priorizar la protección de los efectivos de paz y la población civil. Según lo consignado por Europa Press, las autoridades indonesias reclamaron la cooperación de todas las partes involucradas para facilitar la investigación requerida y garantizar que se eviten futuras tragedias dentro del contingente multinacional desplegado en el sur de Líbano.