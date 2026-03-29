Se elevan a tres los arrestados en relación con atentado desarticulado en París el viernes

París, 29 mar (EFE).- Las autoridades francesas detuvieron a dos nuevos sospechosos en relación con el atentado desactivado en la madrugada del viernes contra una sucursal del Bank of America en París, los que se suman al ya arrestado, informó este domingo el canal BFMTV.

El ataque con bomba frustrado ha generado cierta inquietud en Francia, después de que su ministro del Interior, Laurent Nuñez, lo vinculase el sábado con la guerra en Oriente Medio y con acciones de grupúsculos chiítas pro-iraníes que ya han atentado en otras grandes ciudades europeas recientemente.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia está encargada de coordinar la investigación de la que ya se han filtrado algunos detalles.

La persona arrestada el viernes in fraganti se trataría de un joven senegalés de 17 años residente en las afueras de París reclutado por el canal Snaptachat a cambio de 600 euros.

La prensa francesa indicó que el sospechoso fue arrestado a las 3:25 horas de la madrugada del viernes al sábado cuando acababa de colocar un "artefacto explosivo artesanal" que pretendía encender.

Según Le Parisien, el artefacto estaba compuesto de un bidón de cinco litros con un líquido aún por determinar y de una carga de 650 gramos de polvo explosivo.

La sucursal del Bank of America está en la calle de La Boétie, en una turística zona del oeste de la capital francesa y cerca de la sede de la presidencia francesa, El Elíseo. EFE

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