Sánchez acusa a Israel de impedir celebrar el Domingo de Ramos y exige respeto a "la diversidad de credos"

El Patriarcado Latino de Jerusalén denunció públicamente el freno impuesto por la Policía israelí a la comitiva del cardenal Pierbattista Pizzaballa, máxima autoridad católica en la ciudad, impidiendo su acceso al Santo Sepulcro durante el Domingo de Ramos. Según informó Europa Press, esta decisión fue calificada como un hecho "manifiestamente irrazonable y desproporcionado", tildado además de "grave precedente" por los representantes religiosos, a quienes se impidió continuar su ruta hacia uno de los mayores lugares sagrados del cristianismo en plena Semana Santa, cuando la atención de miles de millones de creyentes del mundo se concentra en Jerusalén.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, exigió a Israel respeto tanto por "la diversidad de credos y el derecho internacional" tras lo sucedido, según publicó el medio Europa Press. En un mensaje emitido en la red social X, Sánchez señaló directamente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien acusó de impedir a los católicos conmemorar el Domingo de Ramos en los Lugares Santos de Jerusalén. El mandatario español recalcó que el acto careció de "explicación alguna" y afirmó que no existieron "razones ni motivos" válidos para esta restricción. Calificó el acontecimiento como un "ataque injustificado a la libertad religiosa" y manifestó la condena oficial del Gobierno español ante el incidente. Además, insistió en la necesidad de que Israel asegure el respeto a la pluralidad religiosa y a las normativas internacionales, alegando que la convivencia resulta inviable sin tolerancia.

De acuerdo con Europa Press, la versión oficial tanto de Netanyahu como de la Policía israelí sostiene que la medida respondió a cuestiones de seguridad en el contexto de la guerra con Irán. Autoridades israelíes señalaron que contaron con instrucciones previas del Ejército para poner en marcha estas restricciones ante posibles amenazas. Además, la Policía indicó que el sábado anterior al incidente notificó al Patriarcado Latino que la visita no podría realizarse por esta causa.

Tras el suceso, instituciones religiosas y líderes internacionales señalaron su preocupación por el impacto de la decisión. El Patriarcado Latino reiteró que esta acción no tenía precedentes y alertó sobre su significado para miles de millones de ciudadanos en todo el mundo. La entidad religiosa dio a conocer su visión sobre el riesgo de que se establezca una referencia desfavorable para el futuro en relación con la libertad de culto en la ciudad antigua de Jerusalén.

El incidente se produce en un contexto especialmente sensible, con la celebración de la Semana Santa atrayendo la atención global hacia Jerusalén y sus espacios sagrados. Europa Press detalló que la exclusión del cardenal Pizzaballa y su comitiva reavivó las críticas internacionales hacia el gobierno israelí, que enfrenta señalamientos por su gestión del acceso de las distintas comunidades religiosas a los sitios de culto en la ciudad.

El caso pone nuevamente en primer plano el debate sobre la protección de la libertad religiosa en Jerusalén, ciudad de relevancia central para diversas confesiones. Sectores diplomáticos y organizaciones religiosas han pedido explicaciones sobre las circunstancias y los criterios que motivaron el impedimento de la procesión católica, así como garantías para el respeto del derecho a la práctica de cultos en futuras celebraciones. Según consignó Europa Press, la reacción internacional pone de manifiesto la preocupación sostenida por las tensiones derivadas de las restricciones impuestas a eventos religiosos en la región.