Agencias

Principales titulares de los periódicos para el domingo 17 de mayo

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Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

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-- "El ala más moderada del PP mide el empuje de Vox"

-- "Vivir hacinados: "Somos cuatro en una habitación con una cama""

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EL MUNDO

-- "Sánchez se prepara para ignorar un castigo insólito a su candidata"

-- "El "escenario de guerra" de las narcolanchas asesinas"

ABC

-- "José Daniel Ferrer, líder opositor cubano: "EE.UU. va a tener que intervenir militarmente en Cuba""

-- "Florentino y las sospechas de traición"

LA VANGUARDIA

-- "Ucrania toma la iniciativa y da un giro a la guerra con Rusia"

-- "Andalucía decide hoy si el PP conserva la mayoría absoluta"

LA RAZÓN

-- "Una mayoría absoluta que depende de unos pocos votos"

-- "El Reino Unido se rompe: la implosión del Partido Laborista"

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