Principales titulares de los periódicos para el domingo 17 de mayo

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
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-- "El ala más moderada del PP mide el empuje de Vox"
-- "Vivir hacinados: "Somos cuatro en una habitación con una cama""
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EL MUNDO
-- "Sánchez se prepara para ignorar un castigo insólito a su candidata"
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-- "El "escenario de guerra" de las narcolanchas asesinas"
ABC
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-- "José Daniel Ferrer, líder opositor cubano: "EE.UU. va a tener que intervenir militarmente en Cuba""
-- "Florentino y las sospechas de traición"
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LA VANGUARDIA
-- "Ucrania toma la iniciativa y da un giro a la guerra con Rusia"
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-- "Andalucía decide hoy si el PP conserva la mayoría absoluta"
LA RAZÓN
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-- "Una mayoría absoluta que depende de unos pocos votos"
-- "El Reino Unido se rompe: la implosión del Partido Laborista"
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