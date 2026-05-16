Claudia Pina: "Desde el inicio estábamos muy metidas, hemos disfrutado"

La delantera del FC Barcelona Claudia Pina se mostró muy "contenta" con su actuación y la de su equipo para ganar (3-1) al Atlético de Madrid este sábado y conquistar la Copa de la Reina, "desde el inicio muy metidas" y disfrutando con el juego.

"Como siempre digo intento ayudar al equipo con lo máximo. He marcador en las cuatro finales de Copa, estoy contenta. Siempre intento jugar de la misma manera, y pude aportar así", afirmó en rueda de prensa después de la final como 'Mejor jugadora'.

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Pina destacó el fuerte inicio y una primera mitad en la que resolvieron el título con los tres goles, el primero, el suyo. "Hoy, desde el inicio, tanto yo como mis compañeras nos hemos sentido muy bien. Estábamos fluyendo muy bien. Cuando la gente disfruta del juego es porque nosotras también estamos disfrutando", dijo.

"Estábamos muy metidas, jugando fácil, bonito, con dos pases, y por eso hemos disfrutado y hemos hecho tan buena parte. La segunda parte ha sido buena del equipo, somos conscientes, por suerte habíamos hecho una gran primera parte. Hemos metido tres goles y se nos ha ido un poco el control del partido", explicó.

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"Ellas han ido un poco más arriba y es algo que trabajaremos esta semana por si nos pasara el sábado (en la final de Champions) saberlo llevar de otra manera. El equipo tiene que aprender que no siempre tenemos que jugar bonito, a veces hay que ser un poco más prácticas para que el rival no te haga daño", añadió.

Por otro lado, Pina fue preguntada por el récord histórico de asistencia a una final de Copa del Rey (26.093 espectadores). "Es un orgullo que cada año que pasa podamos contar con más gente que nos viene a ver. Muy feliz de todos los culés que siempre nos están apoyando, que seguro que muchos se han desplazado. Gracias a la gente de aquí que ha hecho que el estadio pueda estar casi lleno. Contenta de que la gente nos apoye", terminó.

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