La Marina iraní declara que el golfo de Omán, entrada al estrecho de Ormuz, también está bajo su control

La vigilancia sobre los movimientos estadounidenses en las proximidades del golfo de Omán se mantiene constante, según lo declarado por el contraalmirante Shahram Irani, quien puntualizó que las fuerzas militares iraníes cuentan con la capacidad de detectar en tiempo real cualquier acción del grupo de ataque liderado por el portaaviones 'Abraham Lincoln'. De acuerdo con la información publicada por el medio, la Marina de la República Islámica de Irán ha extendido su control más allá del estrecho de Ormuz y sostiene que supervisa toda la actividad naval estadounidense en la zona.

El medio informó que el domingo la Armada iraní anunció que asegura el control sobre el golfo de Omán, caracterizado como la principal puerta de entrada al estratégico estrecho de Ormuz y al golfo Pérsico. Asimismo, el contraalmirante Shahram Irani realizó una advertencia directa a Estados Unidos, advirtiendo que cualquier aproximación del 'Abraham Lincoln' a las aguas bajo vigilancia iraní desencadenaría una respuesta militar. “Al este del estrecho de Ormuz, el golfo de Omán, considerado la puerta de entrada al estrecho de Ormuz y al golfo Pérsico, se encuentra bajo el control total de la Armada de la República Islámica de Irán”, sostuvo el mando militar, citado por la fuente.

El comandante iraní especificó que existen baterías de misiles en la costa listas para ser activadas. Según consignó el medio, el contraalmirante aseguró que la decisión de disparar misiles dependerá de la cercanía del navío estadounidense, subrayando que se ejecutará la operación en el momento preciso en que el portaaviones 'Abraham Lincoln' se sitúe al alcance de fuego. En palabras del propio Shahram Irani, si el buque se acerca, “el Ejército iraní vengará la sangre de los mártires disparando diversos tipos de misiles desde la costa hacia el mar”. Estas declaraciones refuerzan la posición de Teherán sobre la defensa activa de sus áreas marítimas de influencia.

El despliegue estadounidense registrado por el medio señala que el portaaviones forma parte de una operación mayor contra Irán y actualmente navega a cientos de kilómetros de distancia del golfo de Omán y del estrecho de Ormuz, situándose en el mar de Arabia. A pesar de la distancia, las autoridades militares iraníes insisten en que su capacidad de respuesta está garantizada ante cualquier acercamiento considerado hostil.

La tensión en la región se centra en la importancia estratégica del estrecho de Ormuz y el golfo de Omán, por donde transita una proporción significativa del transporte marítimo mundial de hidrocarburos. Tal como reportó la fuente, la Marina iraní insiste en que la supervisión minuciosa y permanente de las maniobras estadounidenses constituye un pilar esencial de su estrategia defensiva en la zona.

Las declaraciones del contraalmirante recalcan la disposición militar de Irán y la existencia de recursos armamentísticos aptos para responder a hipotéticas incursiones. El dominio anunciado sobre el golfo de Omán por parte de la Marina iraní representa un mensaje directo para las fuerzas norteamericanas desplegadas en la región, sumando un nuevo elemento al escenario de seguridad y rivalidad militar en aguas clave para el comercio internacional de petróleo y derivados.

Según publicó el medio citado, el nivel de alerta en ambos bandos permanece alto. La situación mantiene vigentes las preocupaciones sobre una posible escalada en caso de incidentes que involucren a navíos de guerra en esta área marítima de alta sensibilidad. Las autoridades militares de la República Islámica, por conducto del contraalmirante, insisten en que la soberanía iraní sobre las rutas marítimas y la defensa de las mismas constituyen un principio irrenunciable, sustentado en la movilización permanente de recursos defensivos y de vigilancia avanzada.

El medio concluyó que las fuerzas iraníes consideran que la presencia del 'Abraham Lincoln' y su grupo de ataque en aguas cercanas representa una amenaza potencial, por lo que las advertencias de uso de misiles y la afirmación del control sobre el golfo de Omán forman parte de la política definida por la Marina de Irán para afrontar las operaciones estadounidenses en la región.