UGT aplaza la huelga de transportistas al 22 de junio por la visita del papa León XIV: "No es el momento"

UGT ha anunciado este miércoles que aplazará la huelga del transporte por carretera del día 8, como estaba previsto, al 22 de junio, con motivo de las "necesidades de movilidad" que provocará la visita a España del papa León XIV.

La decisión "responde exclusivamente a un ejercicio de responsabilidad hacia la ciudadanía" en unas fechas -entre el 6 y el 12 de junio- en las que la visita provocará "importantes necesidades de movilidad y desplazamiento" y "una elevada afluencia de personas en distintos puntos del país", explica en un comunicado.

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En ese contexto, considera que "no es el momento de añadir dificultades adicionales a millones de ciudadanos" que participarán o se verán afectados por los dispositivos especiales de movilidad previstos.

Sin embargo, la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT) enfatiza en que este aplazamiento de la huelga sectorial -convocada en el transporte por carretera de mercancías y viajeros para exigir al Gobierno una "respuesta inmediata" a la solicitud de coeficientes reductores que permitan adelantar la edad de jubilación de los conductores profesionales- "no modifica en absoluto las razones que motivaron su convocatoria ni supone ningún cambio en la posición" del sindicato.

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Este insiste en la "necesidad urgente" de reconocer la penosidad de la conducción profesional mediante la aplicación de estos coeficientes y recuerda que aún no ha recibido noticias por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre el estado de los expedientes, cuyo plazo de tramitación considera que "ya ha transcurrido sobradamente".

Así, advierte de que, si no recibe "respuestas concretas y por escrito" del Gobierno, la huelga estatal en el transporte por carretera de mercancías y viajeros "comenzará el próximo 22 de junio".