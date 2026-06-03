Mueren ocho personas en un ataque con dron de Ucrania a un autobús en la zona de Donetsk bajo control ruso

El número de muertos a causa del impacto de un dron lanzado por el Ejército de Ucrania contra un autobús en la provincia de Donetsk, situada en el este y casi íntegramente bajo control de Rusia, ha aumentado a ocho, según han denunciado las autoridades prorrusas.

El gobernador prorruso de Donetsk, Denis Pushilin, indicó a primera hora del día en un mensaje en redes sociales que siete civiles habían muerto y once habían resultado heridos, si bien posteriormente ha señalado en declaraciones a la agencia rusa de noticias Interfax que uno de los heridos ha fallecido en las últimas horas.

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Así, ha hablado de "otro acto de agresión inhumana y sin precedentes por parte de los fascistas ucranianos", antes de detallar que el autobús ha sido alcanzado en Yenakieve, cuando cubría la ruta entre Simferopol y Moscú. Asimismo, ha expresado sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas.

La portavoz del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko, ha manifestado que las autoridades han abierto ya un caso penal por "ataque terrorista" en relación con el suceso, al tiempo que ha recalcado que el organismo trabaja ya para esclarecer los "detalles" del ataque y "las personas concretas que han estado involucradas".

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Tras ello, el Ministerio de Exteriores ruso ha destacado en un comunicado que "el régimen de Kiev ha demostrado una vez más su esencia nazi e inhumana al cometer otro crimen cínico y sangriento", al tiempo que ha tildado el suceso de "ataque terrorista".

"Cabe destacar que, tras el bombardeo, se avistaron drones de reconocimiento de las Fuerzas Armadas ucranianas en los cielos sobre el lugar de la tragedia, que, al parecer, estaban registrando las consecuencias del crimen de guerra cometido", ha indicado, al tiempo que ha reseñado que "el régimen de Kiev, derrotado en el campo de batalla, busca descargar su impotente ira contra civiles indefensos".

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Por ello, ha reclamado "a todos los gobiernos responsables, organizaciones internacionales relevantes y medios independientes" que "condenen este brutal ataque terrorista". "El silencio ante este crimen de Kiev y otras atrocidades sangrientas equivale a aprobar las políticas inhumanas del régimen de (el presidente ucraniano, Volodimir) Zelenski", ha zanjado.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha destacado que durante las últimas horas han sido derribados 354 drones sobre las regiones de Moscú, Bélgorod, Briansk, Vorónezh, Kaluga, Kursk, Leningrado, Nóvgorod, Oriol, Pskov, Rostov, Smolensk, Tver, Tula y Krasnodar.

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Asimismo, ha subrayado que los sistemas de defensa antiaérea rusos han interceptado además aparatos aéreos no tripulados sobre aguas del mar de Azov y la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, un paso que no ha sido reconocido desde entonces por la comunidad internacional.

Las provincias de Donetsk y Lugansk --que conforman la región del Donbás-- ya eran desde 2014 escenario de un conflicto armado entre el Ejército ucraniano y las autoridades separatistas prorrusas. De hecho, el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó la invasión de Ucrania --el 24 de febrero de 2022-- días después de reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk.

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