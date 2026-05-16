Putin comenzará el próximo martes una visita oficial de dos días a China

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, comenzará el próximo martes 19 de mayo una visita a China de dos días de duración, menos de una semana después de la efectuada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Por invitación del presidente chino Xi Jinping, el presidente ruso Vladimir Putin realizará una visita oficial a la República Popular China los días 19 y 20 de mayo", reza el comunicado oficial de la Presidencia rusa.

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Durante su visita, Putin dialogará con Xi Jinping "sobre las relaciones bilaterales e intercambiará puntos de vista sobre cuestiones internacionales y regionales clave".

Tras las conversaciones, está previsto firmar una declaración conjunta al más alto nivel y diversos documentos bilaterales, de acuerdo con la declaración oficial.

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El programa de la visita también incluye una reunión con el primer ministro chino, Li Qiang, durante la cual "se analizarán las perspectivas de cooperación comercial y económica".