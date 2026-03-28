Agencias

El presidente iraní advierte de una respuesta firme por los ataques a sus infraestructuras

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Teherán, 28 mar (EFE).- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, advirtió este sábado que su país dará una respuesta firme a los ataques de Israel y Estados Unidos contra las infraestructuras y centros económicos iraníes, después de los bombardeos contra las dos principales siderúrgicas del país persa el viernes.

“Hemos reiterado en múltiples ocasiones que Irán no realiza ataques preventivos, pero responderemos con firmeza al enemigo criminal ante cualquier ataque contra infraestructuras y centros económicos”, aseguró Pezeshkian en un mensaje en la red social X.

El mandatario iraní además instó a los países de la región de Oriente Medio a que no permitan que Israel y EE.UU. lancen ataques contra Irán desde sus territorios.

“Si buscan desarrollo y seguridad, no permitan que nuestros enemigos dirijan la guerra desde sus territorios”, afirmó Pezeshkian.

Sus declaraciones se producen un día después de los ataques israelí-estadounidenses contra las siderúrgicas de Mobarakeh y Juzestán, las dos principales del país persa, situadas en el centro y oeste de Irán.

Ayer, la Guardia Revolucionaria iraní también amenazó con atacar infraestructuras de Israel y las vinculadas con Estados Unidos en Oriente Medio en represalia contra estas dos infraestructuras industriales de Irán.

“Ustedes mismos iniciaron el juego con fuego y los ataques contra infraestructuras. Esta vez la ecuación ya no será ‘ojo por ojo’; ¡esperen!”, advirtió en X el comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia, el general Mayid Musavi. EFE

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