Piden respetar libertades en Guatemala ante posible reapertura de causa contra periodistas

Ciudad de Guatemala, 2 jun (EFE).- Un grupo de periodistas pidió este martes al máximo tribunal de Guatemala que se respete la libre expresión, durante una audiencia convocada por esta instancia judicial para analizar una petición de la Fiscalía que busca reactivar un proceso penal en su contra que los comunicadores tildan de persecución.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) pretende que un grupo de periodistas y columnistas del extinto diario elPeriódico sean investigados ordinariamente por el delito de obstrucción a la justicia tras haber opinado sobre las anomalías judiciales en el caso de su fundador, el periodista José Rubén Zamora Marroquín.

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Para ello presentó una apelación ante la Corte de Constitucionalidad, dado que el caso fue desestimado por otras instancias penales, que este martes celebró una vista pública para evaluar ese recurso.

La Fiscalía argumenta que las publicaciones dañaron el honor de la ex fiscal general Consuelo Porras (2018-2026), pero ni los fiscales ni la antigua funcionaria se presentaron a la audiencia a pesar de haber impulsado el recurso.

En la vista pública, los informadores involucrados solicitaron que se respete la libre expresión tras la persecución judicial sufrida durante los últimos años por parte del Ministerio Público (Fiscalía) bajo el mandato de Porras, una ofensiva que obligó a varios comunicadores al exilio.

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Uno de ellos, el periodista Alexander Valdez, quien retornó al país tras tres años en el exilio, señaló que la Corte de Constitucionalidad tiene la oportunidad de "sentar un precedente" y cesar la criminalización de la prensa por el simple ejercicio de su labor informativa.

Además de Valdez, la Fiscalía busca imputar a la exdirectora de elPeriódico, Julia Corado, al exjefe de información, Gerson Ortiz, a los reporteros Cristian Vélix, Rony Ríos y Denis Aguilar; así como a los excolumnistas Gonzalo Marroquín y Edgar Gutiérrez.

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El Juzgado Quinto Penal, la Sala Tercera de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya ratificaron que el caso no puede dirimirse por la vía penal, sino exclusivamente mediante un Tribunal de Imprenta, amparado en la Ley de Emisión del Pensamiento.

La defensa legal de los comunicadores recordó al pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad que la acción de la Fiscalía Especial contra la Impunidad desafía esos fallos emitidos previamente.

"Esta es una instancia administrativa, no penal, entonces lo que han hecho los diversos tribunales de justicia en el país es que han reiterado la garantía de la libertad de emisión del pensamiento, de libertad de prensa", afirmó la abogada defensora Wendy López.

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El nuevo fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna, anunció el pasado 17 de mayo la creación de una comisión para revisar la situación de periodistas, fiscales, jueces y activistas exiliados y de quienes sientan "temor" por persecución judicial de la Consuelo Porras, sancionada por EE.UU. y la Unión Europea. EFE