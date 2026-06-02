Bryan Torres no defrauda en Grandes Ligas tras once años de espera

Jorge J. Muñiz Ortiz

Redacción Deportes, 3 jun (EFE).- El pelotero puertorriqueño Bryan Torres ha respondido a los Cardenales de San Luis y a sus seguidores con su destacado comienzo de temporada tras once años de estar labrando su camino desde las Ligas Menores.

PUBLICIDAD

Siete imparables, entre ellos un jonrón y un triple, tres carreras impulsadas y una anotada, así como ningún error en la defensa, han marcado los primeros partidos en Grandes Ligas de Torres.

El pelotero, de 28 años, debutó en las Grandes Ligas el 23 de mayo en el estadio Great American Ballbark de Cincinnati (Ohio).

Su primera aparición debió producirse un día antes ante los Rojos de Cincinnati pero, debido a que ese día llovió en el parque de los Cardenales, el partido se suspendió.

Hasta entonces había cosechado experiencia con las organizaciones de los Cerveceros de Milwaukee y los Gigantes de San Francisco.

Igualmente entrenó su talento en la liga invernal de Puerto Rico, al igual que en el pasado Clásico Mundial de Béisbol 2026 que marcó su primera participación.

Así, peldaño tras peldaño, en otras ligas como la de República Dominicana y hasta una independiente, Torres, hermano de la velocista olímpica Gladymar Torres, llegó a hacer realidad su sueño de jugar en las Grandes Ligas.

El dirigente de los Cardenales, Oliver Marmol, situó a Torres el 23 de mayo en la alineación como séptimo bate y en el jardín izquierdo.

En su primer turno, recibió base por bolas y luego conectó su primer hit en las Mayores, al jardín derecho, ante el lanzador de ese perfil Chris Paddack.

En su tercer turno, pegó roletazo a la inicial.

Y en su cuarta aparición al plato, sacudió el primer jonrón de su carrera: fue un explosivo debut para él y su familia.

Sin embargo, luego de su debut, el bate de Torres no ha tronado tanto como el del primer día, al acumular un solo extrabase y una impulsada, aunque en la defensiva no ha cometido ningún error.

De esta manera, Torres va adquiriendo protagonismo junto a otros jóvenes peloteros puertorriqueños en lo que va de temporada de las Grandes Ligas ante las significativas bajas por lesión de algunas estrellas boricuas.

Entre estos jugadores que se han lesionado o no han podido ver acción esta temporada figuran el lanzador José Berríos, de los Azulejos de Toronto; Francisco Lindor, de los Mets de Nueva York; Carlos Correa, de los Astros de Houston; Javier Báez, de los Tigres de Detroit, y Edwin Díaz, de los Dodgers de Los Ángeles.

PUBLICIDAD

Por lo tanto, Torres, así como los relevistas Rico García, de los Orioles de Baltimore, y Fernando Cruz, de los Yankees de Nueva York; Carlos Cortés y Darell Hernaiz, de los Atléticos, y Christian Vázquez, de los Astros de Houston, han sido los peloteros boricuas más destacados este año. EFE