La OMS alerta del riesgo de transmisión comunitaria de mpox a menos que se contengan rápidamente los brotes existentes

El más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) pone de relieve la aparición de transmisiones comunitarias de mpox vinculadas particularmente al clado Ib del virus en Europa, una situación que sigue observándose en Austria, Bélgica, Portugal, España, Reino Unido e Irlanda del Norte. Esta información coincide con la advertencia de la autoridad sanitaria sobre la persistencia del riesgo de propagación sostenida, especialmente si los brotes en curso no se controlan con rapidez y eficacia. Según detalló la OMS, la principal vía identificada actualmente es la transmisión de persona a persona, principalmente a través de contactos sexuales, aunque no se limita a este entorno.

De acuerdo con la actualización epidemiológica publicada por el organismo internacional, la presencia del virus ya se ha detectado en 46 países que integran todas las regiones de la OMS, donde se contabilizan 1.184 casos confirmados y se han registrado cuatro muertes, lo que representa una tasa de letalidad del 0,3 por ciento. El medio consignó que el 58,6 por ciento de los casos confirmados corresponde a la región africana, donde se observa la mayor carga del brote. Además, la OMS precisó que diecisiete países del continente africano mantienen brotes activos, sumando 907 contagios y siete fallecimientos. Entre las naciones más afectadas en este periodo se incluyen Madagascar, la República Democrática del Congo, Kenia, Burundi y Liberia.

El informe de la OMS, divulgado durante la última actualización, mencionó que Asia sudoriental, las Américas, África y el Pacífico Occidental han reportado una disminución en los contagios confirmados durante febrero en comparación con las cifras de enero. Sin embargo, la situación difiere en Europa, donde los casos han aumentado en el mismo periodo, según publicó el organismo. Este aumento en la región europea se atribuye, según la OMS, a la propagación sostenida del virus, principalmente dentro de ciertos grupos donde los contactos sexuales representan el principal método de transmisión, aunque también se reconocen casos de transmisión en el entorno familiar y en lugares considerados históricamente endémicos.

La OMS aclaró que todas las variantes del virus mpox continúan circulando en los diferentes continentes, lo que mantiene vigente el riesgo de nuevos brotes. De acuerdo con el reporte del organismo, Argentina, Austria y la República Centroafricana notificaron por primera vez la aparición de infecciones relacionadas con el clado Ib, lo que indica la dispersión de esta variante más allá de los lugares donde previamente se detectaba con regularidad.

El documento emitido por la OMS recoge además que, aunque la transmisión afecta a hombres y mujeres, existe una tendencia en varios países europeos donde las infecciones se relacionan con redes de hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, lo que supone un foco específico en la dinámica del brote en esa región. El medio internacional reportó igualmente que la transmisión dentro de los hogares con personas infectadas y la persistencia de la enfermedad en zonas consideradas endémicas sostienen la alerta para todos los grupos etarios.

La entidad sanitaria internacional subrayó que, si no se interrumpe la transmisión de persona a persona y no se logran contener los brotes actuales, el escenario de propagación comunitaria de mpox podría consolidarse en distintas regiones. La OMS recomendó fortalecer la vigilancia epidemiológica, la identificación rápida de casos y el aislamiento de pacientes como parte de las estrategias para frenar el avance del virus y limitar su impacto. Insistió en la necesidad de adoptar medidas inmediatas y coordinadas en todos los países donde se han detectado contagios recientes, ya que la respuesta temprana contribuye a limitar la expansión del brote y reducir el riesgo de transmisión sostenida.

Finalmente, la OMS reiteró la importancia de la cooperación internacional y del intercambio de información para mejorar el rastreo y la contención de los brotes, dado que la movilidad y la interconexión entre regiones facilitan la propagación del virus a nivel internacional. El informe concluyó con la advertencia de que, ante la tendencia creciente de contagios en Europa y la transmisión comunitaria persistente en África, una contención eficaz de mpox exige atención inmediata y un enfoque global coordinado.