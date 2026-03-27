Botín confirma todos los objetivos del Banco Santander para 2026 y espera que el beneficio supere al de 2025

Durante la junta general de accionistas de Banco Santander, la presidenta Ana Botín anunció la adquisición de TSB en Reino Unido y Webster en Estados Unidos como parte de la estrategia internacional del grupo, al tiempo que mencionó la reciente venta de la filial en Polonia. Botín señaló que estas operaciones están completamente alineadas con la política de capital de la entidad y afirmó que estas compras permitirán a Santander captar nuevas oportunidades de crecimiento y aprovechar sinergias, gracias a la integración del liderazgo en financiación al consumo con la base de depósitos y la red comercial de Webster. De acuerdo con un comunicado de Banco Santander, la presidenta presentó estas adquisiciones como pasos decisivos para fortalecer la diversificación internacional de la entidad y acelerar la transformación de su negocio en el mercado estadounidense.

El medio Banco Santander detalló que Botín confirmó en la asamblea todos los objetivos del grupo para 2026, subrayando el propósito de mantener el crecimiento de los ingresos en un porcentaje intermedio de un solo dígito, reducir los costes en euros constantes y sostener un coste del riesgo estable. La presidenta comunicó que para el final de 2026, el banco espera superar el beneficio registrado en 2025, cuando alcanzó los 14.101 millones de euros, y lograr una ratio de capital CET1 situada entre el 12,8% y el 13%. Botín también reafirmó las metas de Santander a medio plazo, entre las que destacó la intención de generar más de 20.000 millones de euros en beneficios entre 2026 y 2028, elevar la rentabilidad sobre el capital tangible (RoTE) por encima del 20% y contar con más de 210 millones de clientes para 2028.

Según el comunicado de la entidad, Botín aseguró, en la junta celebrada este viernes, que la diversificación geográfica y de negocios del banco contribuye a reducir la volatilidad y hace que los resultados sean más predecibles, incluso en entornos globales inestables. La presidenta expresó: “Nuestra presencia equilibrada en diferentes países y negocios mitiga sustancialmente el riesgo, al reducir la volatilidad, haciendo nuestros resultados más predecibles a lo largo del ciclo. En un mundo volátil e incierto, donde cada día ocurre lo imprevisible, la diversificación es una ventaja diferencial de Santander”.

La junta general incluyó en su agenda la aprobación de una ampliación de capital destinada a facilitar la adquisición de Webster y acelerar la expansión del banco en Estados Unidos. Además, los accionistas abordaron el reparto de un dividendo final en efectivo, correspondiente a los resultados de 2025, de 12,5 céntimos de euro por acción, pagadero el 5 de mayo de 2026. Según reportó Banco Santander, la suma total del dividendo en efectivo por acción para el ejercicio 2025 ascenderá a 24 céntimos de euro, cifra que representa un incremento por encima del 14% respecto al año anterior.

En sus declaraciones ante los accionistas, Botín subrayó el compromiso del banco con la disciplina de capital y remarcó que esta estrategia no reside en incrementar el número de operaciones, sino en centrarse en aquellas que generan valor sostenible a largo plazo. Explicó que la combinación entre el sólido posicionamiento de Santander en financiación al consumo y la franquicia comercial de Webster proporciona una estructura de banco regional bien diversificada.

Botín abordó también el contexto global al afirmar que el panorama económico se caracteriza por la persistencia de una inflación elevada y un menor ritmo de crecimiento. En opinión de la presidenta, el desarrollo y la gravedad de estos riesgos dependerán de la evolución del conflicto en Oriente Próximo y de las repercusiones que tenga sobre la capacidad global de producción energética. Según publicó Banco Santander, la presidenta alertó de que estas amenazas económicas tienen una creciente probabilidad de materialización.

Respecto al primer trimestre de 2026, Ana Botín informó que los resultados preliminares reflejan la buena marcha del grupo, en línea con la trayectoria positiva de los años recientes. De acuerdo con la información aportada por el banco, la presidenta señaló que Santander ha conseguido aumentar el número de clientes y los ingresos, mientras los costes, en euros constantes, han disminuido interanualmente, lo que ha significado una mejora en la eficiencia de aproximadamente 250 puntos básicos. Botín recalcó en la asamblea que la calidad crediticia del grupo se mantiene estable y que el coste del crédito se sitúa dentro de los parámetros anticipados. También afirmó que la generación de capital durante el trimestre ha sido robusta, logrando una ratio CET1 por encima del valor registrado al cierre de diciembre de 2025.

Banco Santander reportó que estos resultados sustentan la proyección de aumentar el beneficio durante el año 2026 respecto al ejercicio anterior. Botín expuso que la entidad continuará impulsando una estrategia centrada en la fortaleza comercial y la ejecución disciplinada, con el objetivo de mantener la senda de crecimiento sostenible, la rentabilidad elevada y la expansión progresiva en los mercados internacionales clave.