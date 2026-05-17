Un ataque con dron provoca un incendio ya controlado en una planta nuclear emiratí

El Cairo, 17 may (EFE).- Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) afirmaron este domingo haber respondido a un incendio provocado por un ataque con dron que se desató "fuera del perímetro interior" de la central nuclear de Barakah, en la región meridional de Al Dhafra, sin que haya ocasionado problemas de seguridad.

"No se registraron heridos y no hubo impacto en los niveles de seguridad radiológica", indicó la oficina de medios de Abu Dabi en un comunicado, en el que afirmó que las autoridades han tomado "todas las medidas de precaución". EFE

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