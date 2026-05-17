Agencias

Planas hace un llamamiento a la participación en unos comicios "particularmente importantes"

Guardar
Imagen ZOFOVRPHLNEG7BN6LA4QCPD3HY

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha hecho este domingo un llamamiento a la participación en las elecciones autonómicas andaluzas, al subrayar la "particular" importancia de unos comicios de los que saldrán el nuevo Parlamento andaluz y el próximo Gobierno de la comunidad.

Tras ejercer su derecho al voto, Planas ha señalado que "toda elección es siempre importante" pero ha incidido en que la cita con las urnas de este domingo reviste una relevancia especial por su impacto directo en el futuro político de Andalucía.

PUBLICIDAD

"De ella tiene que resultar el nuevo Parlamento y el nuevo Gobierno de Andalucía", ha manifestado el ministro, que ha apelado por ello a que "todos los andaluces acudan a votar".

En esa línea, ha defendido el voto y la participación como "una acción democrática muy importante" y ha remarcado que el ejercicio del sufragio resulta clave "sin duda" para el futuro de Andalucía.

PUBLICIDAD

Por ello, Luis Planas ha lanzado un mensaje "sencillo y directo" a quienes aún no habían acudido a las urnas en ese momento para que lo hagan a lo largo de la jornada electoral.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un fallecido y nueve desaparecidos tras caer una camioneta al río en el sur de China

Infobae

Georgia marcha por valores tradicionales y contra el Día Internacional contra la Homofobia

Infobae

La ultraderecha alemana bate con 29 % un récord en las encuestas de intención de voto

Infobae

MSF prepara una respuesta de emergencia contra el brote de ébola en la provincia congoleña de Ituri

MSF prepara una respuesta de emergencia contra el brote de ébola en la provincia congoleña de Ituri

Banco de España cifra en el 2% del PIB la exposición española al crédito privado

Banco de España cifra en el 2% del PIB la exposición española al crédito privado