Israel mata a un gazatí en el sur de la Franja, ya son al menos 872 muertos desde tregua

Gaza, 17 may (EFE).- El Ejército israelí mató este domingo a un palestino e hirió a un número indeterminado de personas tras el disparo de un dron en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, según confirmó a EFE una fuente del Hospital Naser.

Con su muerte, ya son al menos 872 los gazatíes asesinados por fuego israelí desde el inicio del alto el fuego, el 10 de octubre de 2025, además de más de 2.560 heridos, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí.

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El Ejército israelí confirmó en un comunicado haber matado a un gazatí "armado en la zona de la Línea Amarilla" del sur de Gaza, alegando como es habitual que "representaba una amenaza inminente para los soldados".

Pese al alto el fuego, Israel bombardeó este viernes a gran escala un edificio residencial y un vehículo en el barrio de Rimal de la capital gazatí, matando a siete personas, entre ellas al líder militar de Hamás, Izz al Din Al Haddad, junto a su mujer y una de sus hija.

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Más de 72.700 gazatíes han muerto en ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023 -entre ellos más de 20.000 menores-, en una ofensiva bélica que ha arrasado el enclave palestino, desplazado forzosamente a la mayoría de la población y que ha sido calificada por un comité independiente de la ONU, ONG y otras organizaciones humanitarias de "genocidio". EFE