Jose Mourinho: "Aquí solo tenemos jugadores buenos, muy buenos y muy muy buenos"

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Redacción Deportes, 16 ago (EFE).- El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, afirmó este domingo que en su equipo solo tiene "jugadores buenos, muy buenos y muy muy buenos", después de la victoria frente al Schalke 04 por 0-3.

"En este momento, es difícil hablar individualmente, porque estamos creciendo como equipo. Aquí solo tenemos jugadores buenos, muy buenos y muy muy buenos. De la conjugación del trabajo de estos jugadores tenemos que hacer un equipo muy bueno. Creo que estamos dando los pasos ciertos para hacerlo", apuntó el técnico portugués a Real Madrid TV.

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"Muy contento con los últimos que llegaron, no es fácil entrar en una intensidad alta, tener sesión doble mañana y tarde, un calor increíble, y ellos llegaron con una mentalidad top. La cuestión de 45 minutos para Kylian (Mbappé), para Konaté, 30 para Jude (Bellingham), Cucurella, Diomande, son cosas que analizamos científicamente con datos que tenemos y con la experiencia del propio jugador, el conocimiento de su cuerpo. Llegamos en una condición muy aceptable para este momento de la temporada", añadió.

Mourinho señaló que el partido de este domingo en Alemania fue "positivo como equipo, positivo individualmente". "Hay gente que llegó más tarde y todavía no tiene la misma intensidad que los que empezaron el primer día. Los que empezaron el primer día tienen 30 entrenamientos y seis partidos, los que llegaron ahora tienen tres o cuatro entrenamientos", añadió

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"Hay una diferencia de ritmo, pero tácticamente las ideas poco a poco van. Jugadores de una calidad superior, increíble. Trabajando muy bien como equipo, con balón, sin balón, un test muy bueno, un último entrenamiento muy bueno antes de empezar lo bueno, que es competir de verdad, luchar por puntos. Es lo que nos gusta", remarcó.

El entrenador luso destacó la actitud de sus jugadores: "Estamos todos. Los jugadores están ilusionados. Si ellos no están, tenemos un problema. Ellos están demostrando que están. Detalles pequeños grandes, gente que se tenía que presentar un día viene antes, la gente que viene el último día se preparó muy bien individualmente, estamos jugando como un equipo, existe empatía y trabajo colectivo, el equipo se está pareciendo a un equipo".

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