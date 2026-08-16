El Real Madrid carbura en su último amistoso contra el Schalke

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El Real Madrid goleó (0-3) al Schalke 04 este domingo en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen (Alemania) gracias sobre todo a una gran primera mitad, con la entrada en acción de Kylian Mbappé, en un último amistoso de pretemporada que supuso el debut de blanco de Marc Cucurella y Yan Diomande.

El equipo de José Mourinho firmó sus mejores minutos de la corta preparación de este verano, marcada sobre todo por la paulatina incorporación de los que jugaron el Mundial. Fue en la primera parte donde el Madrid mostró un juego de mucha movilidad y efectivo, con la inspiración de un Mbappé que volvió con el colmillo afilado.

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El internacional francés, máximo goleador del Mundial (10) y de la historia del torneo (22) después de la cita que acabó hace un mes, aprovechó un regalo del equipo alemán, encimado por la presión blanca, para hacer el 0-1 a los cinco minutos. En el 20, Dean Huijsen cabeceó el 0-2 en un saque de esquina.

Los de Mourinho apretaron y tuvieron al Schalke muy sometido, aunque el tercero no llegó hasta el minuto 57, cuando el recién entrado Espí, que marcó el gol de la victoria frente al Ferencvaros, mandó a la red un cabezazo que le puso Álvaro Carreras con un gran centro. El técnico portugués, deseoso de contar con sus primeras espadas, metió artillería.

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Cucurella y Diomande debutaron, pero también saltaron al césped alemán Jude Bellingham y Denzel Dumfries. Vinícius rondó el cuarto pero el Madrid estuvo esperando más la contra ante un Schalke que luchó para sacar algo de honra del amistoso. La artillería de Mourinho funcionó peor que cuando estuvieron Arda Güller y Bernardo Silva a los mandos, y la salida en velocidad no terminó de dar más goles.

La pretemporada terminó de manera invicta para un Madrid que ha ido creciendo, aunque Mourinho sabe que no ha podido acoplar las muchas piezas nuevas que tiene un equipo blanco obligado a ganar títulos tras dos malas temporadas. Los de la capital debutarán el próximo sábado en partido oficial ante el Espanyol a domicilio en la primera jornada de LaLiga EA Sports.

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