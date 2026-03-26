Los aliados europeos de la OTAN reducen la brecha con EEUU y todos rebasan ya el 2% en gasto del PIB en defensa

La reducción de la brecha en inversión en defensa entre Europa, Canadá y Estados Unidos se refleja en el crecimiento proporcional del aporte europeo y canadiense dentro de la OTAN, donde ahora representan el 40% del gasto total, frente al 60% estadounidense. Según publicó el medio que recoge los datos del informe anual presentado por el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, todos los países miembros han logrado superar el objetivo mínimo del 2% del Producto Interior Bruto (PIB) dedicado a defensa, un compromiso asumido en la cumbre celebrada en Gales en 2014.

De acuerdo con la información difundida este jueves por la mencionada fuente, la diferencia porcentual en el gasto en defensa respecto a Estados Unidos descendió en cuatro puntos en apenas un año. El informe destaca que en 2025, tanto los socios europeos, como Canadá y Estados Unidos, alcanzaron el umbral marcado, situando a todos los miembros en un escenario inédito de cumplimiento colectivo. Entre estos países se encuentran España, Albania, Bélgica, Canadá y Portugal, todos ellos logrando destinar al menos un 2% de su PIB a este capítulo.

Tal como detalla el medio, algunas naciones rebasaron por poco la cifra establecida: Italia cerró el periodo con un 2,01%, la República Checa igualó ese valor y Francia lo sobrepasó con un 2,05%. Otras, no solo alcanzaron, sino que superaron ampliamente el objetivo. Polonia lideró la lista con un 4,30% de su PIB dedicado a defensa, una cifra próxima al umbral del 5% fijado como meta en la cumbre de La Haya de 2025. Inmediatamente detrás se ubicaron Lituania con un 4%, Letonia con un 3,74%, Estonia con un 3,42% y Dinamarca con un 3,34%.

El medio consignó además que Estados Unidos continúa encabezando el gasto individual dentro de la Alianza, aunque su porcentaje sobre el PIB se redujo de un 3,30% a un 3,19% en el último año evaluado. Esta disminución, unida al aumento de la inversión europea y canadiense, ha repercutido en el peso relativo de Estados Unidos sobre la inversión total de la OTAN, que bajó del 64% al 60% en doce meses.

El informe elaborado bajo la dirección de Rutte resalta que los resultados actuales responden a la presión ejercida en los últimos años para incentivar el refuerzo presupuestario de los países aliados en materia de defensa, con el objetivo de repartir de manera más equitativa las responsabilidades de seguridad dentro del pacto atlántico. Este incremento trae consigo la convergencia hacia las metas acordadas hace más de una década, donde se estableció el 2% del PIB como umbral mínimo de compromiso.

El medio detalló que el documento analiza tanto la contribución de cada país, como la variación en la distribución interna y la tendencia del gasto, subrayando la capacidad de respuesta de los aliados tras las recientes crisis internacionales y el contexto de tensiones geopolíticas que enfrenta la región euroatlántica. La información también abordó cómo cada país se posiciona en el panorama de inversión y destacó el esfuerzo particular de quienes han decidido sobrepasar significativamente el mínimo pactado.

Entre los países europeos que aumentaron su presupuesto se encuentran aquellos ubicados en el flanco oriental de la Alianza, que durante los últimos meses manifestaron la intención de reforzar sus capacidades defensivas, destacando el caso de Polonia y los países bálticos. Asimismo, el crecimiento del gasto canadiense se consideró una de las principales novedades en el continente americano, reflejando la redistribución de prioridades en el seno de la OTAN.

A lo largo del informe, el secretario general Mark Rutte insistió en la importancia estratégica de este incremento y en la tendencia hacia una mayor autonomía defensiva europea, dentro del paraguas colectivo que representa la Alianza Atlántica. El documento evaluó también las implicaciones de este reajuste presupuestario para el reparto de cargas, las expectativas ante el futuro de la defensa colectiva y el sostenimiento de los compromisos adquiridos por los Estados miembros.

Finalmente, según lo consignado por el medio, el resultado sugiere un acercamiento entre Europa, Canadá y Estados Unidos en cuanto a su aporte en defensa, consolidando un escenario de cooperación reforzada dentro de la OTAN y sentando las bases para una distribución presupuestaria más equilibrada.