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El creador de contenido argentino Jero Freixas visita a la selección española de fútbol

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Madrid, 26 mar (EFE).- El creador de contenido argentino Jero Freixas, que participó en el anuncio de la última convocatoria del seleccionador español, Luis de la Fuente, visitó el entrenamiento del equipo español para preparar sus próximos amistosos ante Serbia y Egipto.

Freixas, que cuenta con 3,1 millones de seguidores en Instagram y más de 3,6 millones en TikTok, es una estrella de las redes sociales conocida por sus contenidos de temática futbolística, que muchas veces protagoniza junto a su pareja, Jose de Cabo.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) volvió a innovar el pasado viernes con un vídeo en el que, tras la suspensión de la Finalissima ante Argentina, que España debía jugar con la Albiceleste el 27 de marzo, De la Fuente anunciaba la lista de convocados a modo de 'sketch' con la pareja argentina.

El seleccionador ofreció la convocatoria para medirse mañana, viernes, a Serbia y el martes 31 frente a Egipto en los encuentros amistosos de la ventana de marzo, la última antes de la definitiva para participar en el Mundial 2026, a modo de 'sketch' de la pareja argentina, Jero y Jose de Cabo.

Como hacen en sus redes sociales, donde comparten escenas de pareja y conversaciones, muchas relacionadas con el fútbol, a pocos meses de ser padres y con la imposibilidad para Jero de acudir a animar a Argentina en Estados Unidos, México y Canada en verano, desvela su intención de aprovechar una estancia en España para ver el amistoso frente a Serbia en Villarreal, que se jugará mañana.

Durante el 'sketch', Freixas, pese a la petición de su mujer de que no lo haga, manda un mensaje de voz a De la Fuente pidiéndole "un lugarcito en el estadio" y recibe la respuesta desde la capital de España del seleccionador.

"Jero, qué alegría saber de ti. Claro, cuenta con esas entradas, para ti y toda tu familia. Aunque te hubiese gustado ver otro partido, este será un partidazo también", bromea el seleccionador en su respuesta antes de dar una lista de convocados con muchas novedades y acabar anunciandole un regalo, la segunda equipación que estrenará España en el partido y con la que jugará el Mundial 2026. EFE

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