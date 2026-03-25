Venezuela aprueba la designación de Ariannys Seijó como fiscal general y nombra a dos embajadores

La Asamblea Nacional de Venezuela llevó a cabo una votación unánime que culminó con el respaldo a Ariannys Viviana Seijó Noguera como nueva fiscal general, después de la dimisión de Reinaldo Muñoz Pedroza. De acuerdo con lo informado por la cadena Globovisión, Seijó Noguera se convierte en la máxima autoridad del Ministerio Público, luego de que su candidatura fuera presentada ante el Parlamento por Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país.

Según publicó Globovisión, Ariannys Seijó Noguera es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela. En su trayectoria profesional ha ejercido funciones en el ámbito público y privado. Hasta el momento de asumir la jefatura del Ministerio Público se desempeñaba como consultora jurídica en Petróleos de Venezuela (PDVSA), la empresa estatal de hidrocarburos. La cadena detalló que la nueva fiscal también tuvo responsabilidades como asesora externa en la Procuraduría General de la República.

Tal como reportó Globovisión, la sesión parlamentaria también se centró en la política exterior con la designación de embajadores. La Asamblea aprobó el nombramiento de Ramón Orlando Maniglia Ferreira, exministro de Defensa y jefe de la delegación diplomática en Alemania, como embajador extraordinario y plenipotenciario de Venezuela en Colombia. El órgano legislativo enfatizó que este nombramiento busca profundizar las relaciones diplomáticas y fortalecer los lazos bilaterales dentro del contexto de la hermandad bolivariana. Según el informe de la cadena, la designación recibió el respaldo unánime de los diputados presentes.

En el ámbito de la política internacional, la Asamblea Nacional dio luz verde a la designación de Rubén Darío Molina como embajador extraordinario y plenipotenciario en Nicaragua. La aprobación de esta labor diplomática forma parte, según reportó VTV, de una estrategia para consolidar la presencia de Venezuela en Centroamérica y apoyar una diplomacia orientada a la paz, la complementariedad y los intereses de los pueblos del hemisferio sur frente a los desafíos regionales.

VTV recogió declaraciones que señalan que estas designaciones buscan impulsar una agenda bilateral más profunda con los países involucrados. El organismo parlamentario subrayó la importancia de estos movimientos para alinear la política exterior venezolana con los objetivos de integración y cooperación establecidos por el Ejecutivo.

Este conjunto de nombramientos ocurre en un contexto político marcado por la transición en la conducción de instancias clave del Estado, reflejando la intención de respaldar la gestión institucional y consolidar la presencia y actividad diplomática del país tanto en la región como ante la comunidad internacional.