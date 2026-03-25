Trump nombra a los CEO de Nvidia y Meta entre los consejeros sobre ciencia y tecnología de la Casa Blanca

La composición del Consejo Presidencial de Asesores en Ciencia y Tecnología de Estados Unidos permanece abierta, y la Casa Blanca ya ha indicado que habrá nuevas incorporaciones hasta alcanzar el máximo de 24 integrantes permitido. Según informó la agencia de noticias, la administración comunicará próximamente tanto los nombres de los miembros adicionales como la fecha de la primera reunión del órgano consultivo, que pretende fortalecer el liderazgo estadounidense en innovación científica y tecnológica.

Tal como publicó la agencia, el presidente Donald Trump formalizó la creación de este consejo a través de un decreto presidencial emitido en enero de 2025, dando continuidad a una tradición instaurada desde 1933 por Franklin D. Roosevelt. El Consejo se ha constituido históricamente como una herramienta clave para que los presidentes de Estados Unidos cuenten con orientación de expertos científicos, ingenieros y figuras del sector privado sobre los principales desafíos y oportunidades tecnológicas y científicas. De acuerdo con la misma fuente, el Consejo estará copresidido por David Sacks y Michael Kratsios, quienes liderarán la labor del grupo asesor.

Entre los primeros 13 integrantes del consejo anunciados se encuentran los consejeros delegados de Nvidia, Jensen Huang, y de Meta Platforms, Mark Zuckerberg. El medio reportó que estos ejecutivos influyentes colaborarán al ofrecer asesoramiento sobre cuestiones como inteligencia artificial, retos laborales y la evolución de las tecnologías emergentes en el país. Junto a ellos, han sido designados personalidades destacadas como Marc Andreessen, inversor tecnológico; Sergey Brin, cofundador de Google; Safra Catz, exdirectora financiera de Oracle; Michael Dell, director ejecutivo de Dell; Jacob DeWitte, fundador y CEO de Oklo; Fred Ehrsam, cofundador de Coinbase; Larry Ellison, cofundador y exconsejero delegado de Oracle; el empresario David Friedberg; el físico John Martinis; Bob Mumgaard, director general de Commonwealth Fusion Systems; y Lisa Su, directora ejecutiva de AMD.

Según detalló la misma fuente, la tarea del Consejo será brindar recomendaciones directas al presidente y articular propuestas para mantener el liderazgo de Estados Unidos en ámbitos de ciencia y tecnología. Las áreas de enfoque incluirán el desarrollo y la implementación de inteligencia artificial, así como la evaluación de los impactos de estas tecnologías avanzadas en el mercado laboral. Entre las prioridades del órgano consultivo se encuentra la identificación de oportunidades para el crecimiento económico y la competitividad internacional estadounidense, junto con el abordaje de los desafíos éticos y sociales que surgen a raíz de la evolución tecnológica.

El Consejo Presidencial de Asesores en Ciencia y Tecnología, conocido por las siglas PCAST, ha sido históricamente una plataforma por la cual los titulares del Poder Ejecutivo en Estados Unidos han accedido a evaluaciones y sugerencias en temas de investigación y desarrollo, infraestructura digital, regulación de nuevas tecnologías y adaptación de la plantilla laboral a los cambios asociados a la innovación. Según consignó la agencia de noticias, cada administración ha adaptado la conformación y las líneas de acción del PCAST de acuerdo a sus propias prioridades políticas, industriales y científicas.

Entre los miembros nombrados, se encuentran representantes de compañías de tecnología, plataformas digitales, inteligencia artificial, ciencia aplicada y energía. La integración de figuras como Zuckerberg y Huang, ejecutivos de Meta y Nvidia respectivamente, refleja el interés en fortalecer la posición de Estados Unidos frente a la competencia global y responder a los desafíos que plantea la rápida evolución tecnológica en sectores críticos. Según informó el medio, estos consejeros participarán en la elaboración de análisis, propuestas de acción y revisiones periódicas sobre el avance de la ciencia y la tecnología en el país.

La Casa Blanca subrayó que este órgano asesora directamente sobre cómo aprovechar y potenciar las opciones que ofrecen las tecnologías emergentes, además de analizar los desafíos asociados para la fuerza de trabajo estadounidense. El enfoque principal será garantizar que los avances en inteligencia artificial y en sectores relacionados se traduzcan en beneficios tangibles para la economía y la sociedad del país. El medio destacó que la inclusión de innovadores empresariales y académicos pretende dotar a la presidencia de un espectro amplio de visiones y experiencia técnica.

El decreto que estableció este Consejo fue adoptado a inicios de 2025 y, según confirmó la agencia, responde a la necesidad de actualizar y reforzar las estrategias nacionales conforme la transformación tecnológica avanza a un ritmo acelerado. La administración convocó a líderes de distintas ramas para cubrir ámbitos que van desde la computación de alto rendimiento hasta la energía nuclear, lo que se refleja en la diversa procedencia de los miembros iniciales.

El número final de integrantes se definirá en las semanas siguientes, conforme avanzan los nombramientos complementarios. El medio reportó que la Casa Blanca detallará los siguientes pasos y la agenda de trabajo para la primera sesión del consejo, en la que se espera establecer prioridades y líneas de acción que guíen la toma de decisiones presidenciales en el ámbito de la ciencia y la tecnología para los próximos años.