Rusia afirma que siguen los contactos con EEUU para poner fin a la guerra en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, tras una reciente reunión entre delegaciones de Estados Unidos y Ucrania realizada en Florida, enfatizó la necesidad de que se lleven a cabo encuentros al más alto nivel entre líderes para avanzar en la búsqueda de una solución al conflicto con Rusia. En este contexto, Zelenski reiteró la importancia de que los aliados de Kiev aseguren garantías de seguridad efectivas para Ucrania, elemento que considera fundamental para acercarse al final de la guerra. A la vez, subrayó que otros actores internacionales, especialmente representantes de Europa, podrían desempeñar un papel mayor en las negociaciones, tal como han solicitado líderes europeos al reclamar una participación con más peso en el proceso, según publicó Interfax.

De acuerdo con información difundida por Interfax, el portavoz presidencial ruso, Dimitri Peskov, informó que el gobierno de Rusia sigue manteniendo contactos formales con autoridades de Estados Unidos mediante los canales habituales, con el objetivo de buscar una posible salida al conflicto armado en Ucrania. Peskov señaló que Moscú recibe información constante sobre los acontecimientos gracias a estos contactos y reconoció los “esfuerzos continuos” de la parte estadounidense para facilitar las condiciones necesarias con vistas a una solución de las cuestiones ucranianas.

Aunque reconoció la existencia de estos intercambios, Peskov no aclaró si el Kremlin considera viable una resolución diplomática inmediata para la invasión de Ucrania. “En cuanto a si nos estamos acercando o no, bueno, cada ronda de negociaciones probablemente representa un paso más hacia la verdadera solución”, declaró el vocero, apuntando que la proximidad de un acuerdo depende de los avances de cada fase negociadora.

También insistió en que cualquier fórmula que se pacte debe contemplar los intereses de Rusia respecto a Ucrania. “Cualquier ‘fórmula’ que se pacte tiene que tener en cuenta los ‘intereses’ rusos en Ucrania”, afirmó Peskov, según consignó Interfax. El portavoz subrayó que Moscú espera que persistan los esfuerzos mediadores de las autoridades estadounidenses y señaló: “Seguimos abiertos a las negociaciones”.

En los últimos días, las autoridades ucranianas han reiterado su intención de fortalecer el proceso de diálogo con Rusia y avanzar hacia una futura reunión al nivel de los mandatarios de ambos países. Desde comienzos de 2024, Zelenski condiciona cualquier acuerdo duradero que ponga fin a la guerra al compromiso formal de los países aliados de proporcionar garantías de seguridad para Ucrania. Según declaraciones del propio mandatario recogidas por Interfax, “lo más importante es establecer garantías de seguridad que nos permitan acercarnos al fin de la guerra”, planteamiento que reafirmó después de la mencionada ronda de contactos en Florida.

Esta postura de Kiev busca no solo detener el conflicto actual sino también impedir la posibilidad de una nueva ofensiva militar rusa en el futuro. Además, la administración Zelenski ha destacado la importancia de que la comunidad internacional, especialmente países europeos, asuma un rol más activo y autoritario en la negociación de una solución, observando que la mediación estadounidense ha sido relevante pero no suficiente, de acuerdo a lo expresado por el propio presidente ucraniano y señalado por Interfax.

Entre tanto, desde Moscú se expresa cautela respecto al ritmo de los avances y se insiste en que, si bien los canales diplomáticos siguen abiertos y se reciben señales de disposición al diálogo desde Estados Unidos, la condición principal seguirá siendo la protección de las prioridades rusas en cualquier pacto eventual. Según Interfax, la reiteración de la apertura al diálogo por parte de Rusia se combina con la exigencia de un trato que resguarde sus expectativas e intereses estratégicos en la región.

Ambas partes han coincidido, según publica Interfax, en la trascendencia de la mediación internacional para propiciar avances en el proceso negociador, aunque mantienen diferencias sobre el formato y los actores que deberían intervenir en la resolución del conflicto. Mientras Rusia pone el foco en el aseguramiento de sus intereses y valora los contactos bilaterales constantes con Washington, Ucrania busca ampliar la base de apoyos y compromisos de seguridad a través de un mayor involucramiento de distintas potencias y organismos europeos. La dinámica de las conversaciones, su desarrollo y los posibles acuerdos o desacuerdos continúan siendo objeto de seguimiento por parte de los gobiernos y de la comunidad internacional.