Nuevo México impone una multa de 375 millones de dólares a Meta por engañar sobre la seguridad infantil

Durante el juicio, salió a la luz que en 2021 Mark Zuckerberg consideró si Meta debía modificar su política con respecto a la investigación interna sobre el daño social potencial de sus servicios, debido a la preocupación generada por la publicación de estudios filtrados. Según publicó The Verge, estos informes internos señalaban que Instagram agrava la percepción negativa del cuerpo en un 32 por ciento de adolescentes que ya experimentaban problemas de autoestima, lo que reavivó el debate sobre el impacto de las redes sociales en los jóvenes. En este contexto, un jurado en Nuevo México determinó que Meta, empresa dirigida por Zuckerberg, infringió la legislación estatal de protección al consumidor al presentar información falsa sobre la seguridad de sus plataformas y exponer a menores a riesgos de abusadores sexuales y otros daños, tal como informó The Verge y ratificó el Departamento de Justicia de Nuevo México (NMDOJ).

El medio The Verge detalló que la investigación judicial, iniciada a raíz de una demanda presentada en 2023 por el fiscal general Raúl Torrez, centró la acusación en que Meta desarrolló un entorno favorable para actores que buscan explotar sexualmente a menores y promovió sus plataformas como entornos seguros para adolescentes. Tras dos años de litigio, el fallo del jurado impuso a Meta una multa de 375 millones de dólares (323,2 millones de euros aproximadamente), la cuantía máxima fijada por ley, al considerar que la empresa violó de forma reiterada las leyes de protección al consumidor del estado.

De acuerdo con los documentos judiciales y los testimonios recogidos durante el proceso, tanto documentos empresariales internos como declaraciones de exempleados y expertos sirvieron para argumentar que Meta no respondió adecuadamente a alertas sobre peligros inminentes en Facebook e Instagram. El jurado consideró que las características de diseño de estas plataformas más populares de Meta contribuyeron, según la acusación, a que los depredadores sexuales pudieran contactar y explotar a menores. Las pruebas incluyeron experimentos llevados a cabo por el Estado de Nuevo México que consistieron en la creación de perfiles ficticios de menores en Facebook, lo que resultó en la recepción de numerosos mensajes y solicitudes de contacto de adultos, según reportó The Verge.

La sentencia señaló de manera específica que los empleados y consultores externos sobre seguridad infantil habían advertido repetidamente a la compañía sobre la presencia de riesgos en sus productos digitales. En varias ocasiones, estas advertencias documentadas no habrían derivado en la implementación de cambios sustantivos para proteger a los menores, según informaron las autoridades estatales citadas por The Verge.

En respuesta a la sanción impuesta, el portavoz de Meta, Andy Stone, difundió un comunicado en la red social X en el que señaló que la empresa planea apelar el veredicto. Stone aseguró: “Trabajamos arduamente para mantener la seguridad de los usuarios en nuestras plataformas y somos conscientes de las dificultades que implica identificar y eliminar a los usuarios malintencionados o el contenido dañino”. Meta, además, cuestionó la validez de la investigación judicial, calificándola como defectuosa, de acuerdo con la cobertura de The Verge.

La multa equivale a 5.000 dólares (4.300 euros aproximadamente) por cada infracción probada, según indicó el Departamento de Justicia de Nuevo México. Este monto máximo surge tras una evaluación de la documentación presentada y el testimonio de los expertos, que destacaron la sistematicidad de los incumplimientos de Meta en el cumplimiento de las obligaciones legales de protección a la infancia.

Tras conocerse el fallo, el estado de Nuevo México quedó posicionado como pionero en el país al obtener un veredicto condenatorio contra una gran compañía tecnológica por daños a la juventud, apuntó el fiscal Torrez al medio The Verge. El fiscal declaró: “Nuevo México se enorgullece de ser el primer estado en exigir responsabilidades a Meta ante los tribunales por engañar a los padres, facilitar la explotación infantil y perjudicar a los niños”.

Todavía permanece pendiente de resolución otra demanda interpuesta por el Departamento de Justicia de Nuevo México contra Meta, cuyo juicio sin jurado se encuentra previsto para iniciar el 4 de mayo. El objetivo de esta acción legal es obtener una orden que imponga a Meta la realización de modificaciones sustanciales y el pago de compensaciones adicionales. Entre las nuevas exigencias que las autoridades buscan hacer obligatorias destacan la implementación efectiva de medidas de verificación de edad, la expulsión de acosadores sexuales y mecanismos para impedir que menores sean contactados mediante comunicaciones cifradas.

En paralelo al veredicto del jurado, el juicio contó con la intervención de testigos y especialistas que abordaron la relación entre el diseño de las plataformas y la adicción en menores. En el proceso se presentó el argumento de que Meta estructura de forma intencional sus aplicaciones para fomentar la permanencia prolongada de adolescentes, exponiéndolos a contenidos peligrosos, incluidos aquellos vinculados a trastornos alimenticios y autolesiones, según reportó The Verge.

Este enfoque se contrastó con las declaraciones recientes de Mark Zuckerberg ante un jurado en Los Ángeles, en febrero, donde negó que el diseño de Instagram busque deliberadamente generar adicción. Zuckerberg sostuvo que las funciones de las redes sociales de Meta están concebidas para ser “útiles”, e insistió en que los menores de 13 años acceden a las plataformas mediante la falsificación de su edad mínima, según el relato de The Verge.

Durante el litigio, el Departamento de Justicia de Nuevo México puso énfasis en la manera en que las políticas y decisiones de Meta facilitaron la interacción entre menores y adultos desconocidos en espacios virtuales, y detalló que la empresa habría ignorado advertencias explícitas tanto internas como externas sobre los peligros de su entorno digital, mientras presentaba sus productos como seguros para usuarios jóvenes.

Esta causa judicial enfrenta a Meta a la posibilidad de más sanciones y a la exigencia de realizar transformaciones profundas en el funcionamiento de Facebook e Instagram en lo relativo a la protección de menores, de acuerdo con lo informado por el NMDOJ y recogido por The Verge.