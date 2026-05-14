Heridos tres civiles por el impacto en el norte de Israel de un dron lanzado desde Líbano

Al menos tres civiles israelíes han resultado heridos este jueves, entre ellos dos en estado grave, a causa del impacto en el kibutz de Rosh Hanikra, situado cerca de la frontera con Líbano, de un dron lanzado por el partido-milicia chií Hezbolá desde Líbano.

El Centro Médico de Galilea ha indicado que "tres personas heridas por el ataque de un dron con explosivos en Rosh Hanikra han llegado al centro, una en estado leve y dos en estado grave", según ha recogido la emisora pública israelí, Kan.

PUBLICIDAD

El Ejército ha confirmado el incidente y ha apuntado que "varios ciudadanos israelíes han resultado heridos y han sido evacuados para recibir tratamiento médico en un hospital", sin dar una cifra de víctimas. "Esto supone una flagrante violación de los entendimientos de alto el fuego por parte de Hezbolá", ha zanjado.

Poco antes del incidente, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habían lanzado una nueva oleada de bombardeos contra "infraestructura de Hezbolá" en "múltiples zonas en el sur de Líbano".

PUBLICIDAD

Delegaciones de Líbano e Israel tienen previsto reunirse este jueves y viernes, 14 y 15 de mayo, en Washington, el tercer encuentro desde que se reiniciaran los enfrentamientos entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií libanés Hezbolá el pasado 2 de marzo, días después de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán, y tras el alto el fuego pactado el 16 de abril.

Desde el 2 de marzo, los ataques de Israel en Líbano han matado a cerca de 2.900 personas y herido a más de 8.800, según el último balance publicado el miércoles por la Unidad de gestión del riesgo de desastres, dependiente del Consejo de Ministros libanés. Estas cifras, que incluyen 108 trabajadores sanitarios muertos, no han dejado de aumentar pese al alto el fuego, con ataques diarios por parte de las fuerzas israelíes.

PUBLICIDAD