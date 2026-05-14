Irán acusa a Emiratos Árabes de formar parte de las acciones bélicas de EE.UU. e Israel

Teherán, 14 may (EFE).- El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, acusó este jueves a Emiratos Árabes Unidos (EAU) de formar parte de las acciones bélicas de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

“Debo decir que Emiratos Árabes estuvo implicado directamente en la agresión contra mi país, no hay ninguna duda al respecto”, dijo Araqchí a medios iraníes en Nueva Delhi, donde se encuentra participando en una cumbre de los BRICS.

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El jefe de la diplomacia iraní aseguró que EAU permitió que se usará artillería y equipos en su territorio contra Irán.

Araqchí consideró además que la alianza de Emiratos con Israel “no los protegió” durante el conflicto y llamó al país árabe “a revisar su política hacia Irán”.

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Teherán y Abu Dabi mantienen una tensa relación. Emiratos fue el primer país en sumarse en 2020 a los Acuerdos de Abraham impulsados por Donald Trump para normalizar las relaciones con Israel.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó ayer que el mandatario visitó en secreto Emiratos y se reunió con su presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, durante la guerra con Irán, algo que Abu Dabi ha negado.

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Durante la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, Emiratos interceptó unos 550 misiles balísticos, 29 misiles de crucero y 2.260 drones lanzados por la República Islámica en represalia por las agresiones contra su territorio, según su Ministerio de Defensa.

Asimismo, esta semana el embajador de EE.UU. en Israel, Mike Huckabee, confirmó que el Estado judío envió una batería del sistema de defensa antiaérea, conocido como Cúpula de Hierro, a los Emiratos para que pudieran defenderse de los ataques de Irán. EFE

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