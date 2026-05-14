Von der Leyen habla con Merz sobre competitividad europea, Oriente Medio y Ucrania

Bruselas, 14 may (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mantuvo este jueves un encuentro en Aquisgrán (Alemania) con el canciller alemán, Friedrich Merz, con quien departió sobre competitividad europea y la situación en Oriente Medio y Ucrania.

"Buen intercambio con Friedrich Merz al margen de la entrega del Premio Carlomagno en Aquisgrán -este de Alemania-. Hablamos de nuestra colaboración para fortalecer nuestra competitividad europea", dijo la política alemana en una publicación en sus redes sociales.

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La jefa del Ejecutivo comunitario sostuvo que la Unión Europea necesita "ritmo y rápidas facilidades" para sus empresas, y valoró a Alemania como "motor importante" del bloque comunitario.

Además, ambos mandatarios comentaron la situación en Oriente Medio y Ucrania, que recibió la pasada madrugada el impacto de decenas de drones y misiles rusos que provocaron al menos tres muertos y 16 heridos.

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El encuentro se produjo tras la entrega del Premio Carlomagno -un galardón instituido en 1950 que se otorga a personalidades del ámbito europeo-, que en esta edición recibió al expresidente del Banco Central Europeo, el italiano Mario Draghi, a quien Merz destacó como el salvador del euro en tiempos de crisis. EFE