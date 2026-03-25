Lille se lleva la sede de la nueva Autoridad Aduanera europea tras imponerse a Málaga y otras candidatas

La ciudad francesa de Lille será la sede de la nueva Autoridad Aduanera europea (EUCA, por sus siglas en inglés) que se creará cuando entre en vigor la reforma de la política aduanera común --aún en negociación--; después de que este miércoles se haya impuesto a otras ocho ciudades aspirantes, incluida Málaga.

Así lo han decidido el Consejo (gobiernos) y el Parlamento Europeo en una mañana de votaciones durante la que, en una primera fase, han quedado descartadas Málaga y otras seis candidatas al no obtener los apoyos necesarios ni del lado de los eurodiputados de la comisión de Mercado Interior (IMCO), ni de los Veintisiete.

En la fase final, Lille se ha disputado la sede con Roma. El resto de candidatas descartadas con Málaga han sido Lieja (Bélgica) Zagreb (Croacia), La Haya (Países Bajos), Oporto (Portugal), Varsovia (Polonia) y Bucarest (Budapest).

Entre los criterios que han pesado en la decisión figuran la fecha a partir de la cuál la infraestructura candidata podrá estar plenamente operativa para la EUCA, la accesibilidad de su ubicación y las infraestructuras educativas y sanitarias accesibles para los trabajadores de la agencia y sus familias.

También debía ser tenido en cuenta por los colegisladores las opciones que ofrezca cada ciudad de acceso al mercado laboral y seguridad social para las familias, así como que se respete el equilibrio geográfico en el reparto de agencias europeas entre Estados miembro.

La autoridad europea, que contará con un equipo estimado en 250 empelados, se encargará de coordinar la acción aduanera y apoyar las actividades de las autoridades aduaneras nacionales de manera coherente en toda la Unión, además de establecer un Centro Aduanero de Datos común con el que reemplazar los sistemas nacionales de declaración individuales.