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Rosenqvist gana el mayor premio en la historia de las 500 Millas: 4.34 millones

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Chicago (EE.UU.), 25 may (EFE).- El sueco Felix Rosenqvist (Meyer Shank Racing) se hizo acreedor a un cheque de récord por su victoria en las 500 Millas de Indianápolis, al recibir un premio de 4.34 millones de dólares, informó este lunes la organización de la carrera.

Rosenqvist ganó este domingo su primera Indy500 en el final más apretado en los 110 años de historia de la carrera, al imponerse a David Malukas por 18 milésimas.

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El piloto sueco superó el récord de Josef Newgarden, que en 2024 había ganado 4.3 millones de dólares tras revalidar título en Indy.

El español Álex Palou había recibido un cheque de 3.8 millones de dólares por su victoria de 2025.

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La bolsa de premios de las 500 Millas aumentó más de un 50 % respecto al curso pasado, hasta rozar los 31 millones de dólares. EFE

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