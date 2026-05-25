Los cancilleres de Panamá y China se reúnen en medio de tensiones por los puertos

Ciudad de Panamá, 25 may (EFE).- Los cancilleres de Panamá, Javier Martínez-Acha, y de China, Wang Yi, se reunirán este martes en Nueva York (EE.UU.), la primera cita de alto nivel entre ambos Gobiernos en medio de la tensión por la salida forzada de un operador chino de dos puertos cercanos al Canal y la detención masiva en puertos chinos de buques de bandera panameña.

"La reunión entre ambos cancilleres será de agenda abierta en el marco de una mayor armonización de las relaciones entre China y Panamá, países que desde hace 170 años mantienen relaciones migratorias, comerciales y culturales", indicó un breve comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. EFE

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