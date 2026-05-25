El presidente de Bolivia reducirá a la mitad su salario y el de su Gabinete en medio de las protestas

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha anunciado este lunes que reducirá a la mitad su salario, así como el de los miembros de su Gabinete, en medio de la oleada de protestas y bloqueos de carreteras registrados en el país latinoamericano desde hace semanas.

"Este presidente, junto a sus ministros, ha asumido la decisión, como parte del esfuerzo y el compromiso con el país, de rebajarse el salario en un 50%", ha señalado durante un discurso en Sucre con motivo del 217 aniversario de la Revolución de Chuquisaca, que marcó el inicio de los movimientos independentistas en América Latina.

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El mandatario boliviano también ha anunciado un "perdonazo" fiscal para, entre otros, a los transportistas, trabajadores independientes y gremiales, así como artesanos, que hayan tenido problemas con el sistema tributario. "Esta es una buena ley para la gente, por eso agradezco al Parlamento por el perdonazo tributario", ha planteado.

"En estos seis meses hemos intentado escuchar, aprender, comprender a la inmensa mayoría de la patria y, tal vez, con la mayor humildad, nos hemos descuidado en generar un gobierno que sea amplio y que comprenda a todas las condiciones, a todos los sectores, a todas las organizaciones", ha reconocido.

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Así, ha apuntado a que le "faltó espacio o entender la diferencia", si bien ha afirmado que "no es verdad" que se vaya a "privatizar nada" o que se vayan a "subir las tarifas de la electricidad". "Cuando dicen que va a haber leyes que coarten los derechos o decretos que coarten los derechos de los bolivianos para poder expresarse libremente, eso no es verdad", ha insistido.

Paz también ha asegurado que el bloqueo "no es la solución". "El diálogo sí fue creado dentro de la Constitución para poder llevar adelante la patria. Y este Gobierno será, y siempre será, un Gobierno del diálogo con las regiones", ha argüido.

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En cualquier caso ha advertido de que a quienes no quieran dialogar "les caerá" la Constitución. "A aquellos que no quieren dialogar les caerá la Constitución, porque para eso hay una Constitución", ha planteado.

El mandatario --que ha recordado que está prevista la celebración de un Consejo Nacional y Económico para el miércoles 27 de mayo-- se ha pronunciado así en medio de las movilizaciones de indígenas, campesinos y sindicalistas que han pedido su dimisión por la crisis económica, unas protestas que han dejado ya cuatro muertos y más de un centenar de detenidos.

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La cuarta semana de protestas ha comenzado con 50 bloqueos confirmados por las autoridades, principalmente en torno a las ciudades de La Paz y El Alto. Este mismo lunes se han registrado enfrentamientos en el centro de la ciudad de La Paz entre efectivos de la Policía y manifestantes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de los Ponchos Rojos. Los agentes han empleado agentes químicos.

DEROGACIÓN DE LA LEY QUE DIFICULTA EL ESTADO DE EXCEPCIÓN

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Mientras, la Cámara de Diputados ha convocado una sesión virtual para el martes para tramitar el proyecto de ley que deroga la Ley 1341, una norma de 2020 que dificulta la declaración del estado de excepción y el uso del Ejército. La iniciativa fue ya aprobada el domingo por la Cámara de Senadores, pero falta la de Diputados para su aprobación final.

"Tenemos que lamentar que los senadores y diputados a los cuales hemos elegido para que trabajen por la población hoy estén trabajando para abrogar una ley que impide llamar a un estado de excepción", ha declarado el secretario general de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, en un mensaje difundido desde la clandestinidad puesto que se ha emitido orden de arresto por impulsar las protestas.

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"Están pensando declarar un estado de sitio para deprimir aún más al pueblo boliviano. Es directamente una traición de estos señores elegidos por nosotros que están ahí para luchar por nuestras reivindicaciones para que el pueblo boliviano viva mejor", ha añadido.

La propia COB ha rechazado cualquier diálogo con el Gobierno y ha denunciado que este fin de semana durante el intento de un convoy militar y policial de romper el bloqueo bajo la denominación de Corredor Humanitario Banderas Blancas se ha saldado con la muerte de una persona. Como paso previo para cualquier negociación piden la retirada de las órdenes de aprensión contra dirigentes de la protesta, la liberación de todos los detenidos y la principal demanda de la movilización, la dimisión del presidente Paz.

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La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la Policía Boliviana (FELCC) investiga lo ocurrido en Vilque y su responsable, Henry Pinto, ha anunciado pericias balísticas, aunque ha reconocido que debido a la conflictividad, el personal policial no ha logrado llegar al lugar.

"Se ha realizado la autopsia médico legal, estamos a la espera de las pericias balísticas y otros actos investigativos complementarios que van a establecer la verdad histórica de los hechos", ha declarado.

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Por otra parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Giovani Arana, ha lanzado este lunes un llamamiento urgente al diálogo y que se dejen de lado las "posiciones rígidas" para evitar mayor sufrimiento y división en el país.

"Consideramos que ha llegado el momento de manifestar una verdadera voluntad de entendimiento, dejando de lado posiciones rígidas que continúan profundizando el sufrimiento de la población y la división entre hermanos bolivianos", ha apuntado Arana.