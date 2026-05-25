Presidente de Senegal nombra a economista como primer ministro tras cesar a su antecesor

Nairobi, 25 may (EFE).- El presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, nombró este lunes al economista Ahmadou Al Aminou Lo como nuevo primer ministro tras cesar el pasado viernes a su antecesor, Ousmane Sonko, y disolver el Gobierno, informó el secretario general de la Presidencia, Oumar Samba Ba, en la televisión pública RTS.

Aminou Lo, de 60 años, había formado parte del Gobierno desde abril de 2024 y, hasta ahora, ejercía como ministro de la Presidencia encargado de supervisar, dirigir y evaluar el programa de transformación nacional 'Senegal 2050'.

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En un discurso tras anunciarse su designación, el nuevo primer ministro, exdirector en Senegal del Banco Central de los Estados de África del Oeste (BCEAO), señaló que asume el puesto en un "momento crucial para la nación" por la "situación urgente que atraviesa nuestro país".

"Esto -explicó- incluye el estado de las finanzas públicas y su impacto en la economía, el impacto inmediato de la crisis de Oriente Medio en los precios de la energía y los efectos, aunque diferidos, en muchos otros productos".

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"También incluye las recurrentes tensiones sociales, cuya causa principal es, sin duda, esta difícil situación financiera. Y, finalmente, el deterioro del entorno de seguridad subregional", añadió Aminou Lo.

El nombramiento busca estabilizar al Gobierno y garantizar las reformas necesarias para mantener el apoyo financiero internacional, en particular del Fondo Monetario Internacional (FMI), tras meses de tensiones entre Faye y Sonko.

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Faye destituyó a Sonko el pasado viernes, horas después de que compareciera ante la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), donde respondió a preguntas de los diputados.

"No soy un primer ministro que obedece ciegamente y acepta todo", declaró durante la sesión, en la que admitió "desacuerdos" con el presidente.

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La tensión entre Faye y Sonko, que llegaron al poder en 2024, se había intensificado en los últimos meses y sus diferencias políticas se habían hecho cada vez más públicas.

En una entrevista, el presidente advirtió hace tres semanas que podía destituir a su primer ministro si perdía la confianza en él.

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El presidente, de 46 años, debe su cargo en gran parte a Sonko, de 51, quien casi con toda seguridad habría asumido el puesto si no hubiera sido inhabilitado para concurrir a las elecciones presidenciales del 24 de marzo de 2024 debido a una condena por difamación.

Faye, poco conocido hasta entonces, se presentó a esos comicios en sustitución de Sonko, en aquel momento líder opositor de Senegal, tras ser rechazada su candidatura por el Consejo Constitucional.

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Tanto Faye como Sonko estaban detenidos desde mediados de 2023 y fueron liberados el 14 de marzo de 2024 en el marco de una amnistía para apaciguar las protestas por el aplazamiento de los comicios, previstos inicialmente el 25 de febrero de 2024.

Los dos fundaron en 2014 el partido Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (Pastef), que en poco más de una década se convirtió en una gran fuerza política, especialmente por el carisma y popularidad de Sonko entre la juventud y su discurso "antisistema" y de denuncia del neocolonialismo francés. EFE

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