Agencias

El brent baja un 2,17 % a 102,22 dólares, pendiente de avances entre Estados Unidos e Irán

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Londres, 25 mar (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en mayo bajó este miércoles un 2,17 %, hasta 102,22 dólares, en el mercado de futuros de Londres, a la espera de avances en los contactos entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 2,27 dólares respecto al cierre del martes en el ICE londinense, cuando terminó en 104,49 dólares.

Los inversores siguen atentos a los intercambios entre Washington y Teherán, después de que Irán rechazara un plan estadounidense y planteara cinco condiciones para la paz, entre ellas reparaciones económicas y control sobre el estrecho de Ormuz, por donde circula un 20 % del transporte marítimo de petróleo.

El analista Fawad Razaqzada, de FOREX.com, dijo que, pese al predecible rechazo por parte de Irán, "los mercados aún esperan un acuerdo de alto el fuego, ahora que al menos las dos partes están intercambiando mensajes".

Advirtió, no obstante, que "podrían perder confianza si no se logran progresos pronto", lo que mantendría al crudo volátil por encima de los 100 dólares por barril. EFE

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