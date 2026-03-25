Cuba dispuesta a hablar de "cómo puede participar el Gobierno de EE.UU." en su economía

La Habana, 25 mar (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que en la negociación con Washington se puede hablar de "cómo puede participar el Gobierno de EE.UU. en la economía" de la isla, pero nunca cuestionar la "soberanía", "independencia" o el "sistema político" del país.

Díaz-Canel hizo estas declaraciones en una entrevista que concedió en La Habana al medio español Canal Red, al ser preguntado por los contactos entre los Gobiernos de Cuba y EE.UU., reconocidos recientemente por La Habana tras meses de presión de Washington para alcanzar un acuerdo.

El presidente cubano afirmó que hay "miles de temas" sobre los que se puede dialogar, como la inversión extranjera, los flujos migratorios, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, la protección del medioambiente y la colaboración científica y educativa, y ahí incluyó la participación del Gobierno de EE.UU. en la economía cubana, aunque no entró en más detalles.

Precisamente, tanto el presidente de EE.UU., Donald Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio, han presionado para que Cuba introduzca reformas, empezando por las de tipo económico, argumentando que el sistema socialista ha llevado a la actual crisis.

Lo que es "inaceptable", agregó Díaz-Canel, es permitir la injerencia en asuntos internos. "Que respeten nuestra soberanía, que respeten nuestra independencia y nuestro sistema político. Esas cosas no están en discusión", afirmó.

No obstante, indicó que un proceso de negociación es "largo" porque primero hay que establecer un canal de comunicación, luego cerrar una agenda de temas comunes, iniciar el diálogo y ver si se obtienen resultados. Habló de buscar "espacios de entendimiento" que alejan a ambos países "de la confrontación".

"Nosotros no queremos guerra, nosotros queremos diálogo", apostilló el presidente cubano, quien subrayó sin embargo que, de producirse una agresión militar por parte de EE.UU., él está dispuesto a dar "la vida por la revolución".

Díaz-Canel reconoció que, como en otras etapas, en esta ocasión de tensas relaciones bilaterales aparecieron personas e instituciones, "algunas gubernamentales, otras no gubernamentales", que han favorecido que se construyan canales de diálogo "y evitar la confrontación".

También, explicó que el expresidente Raúl Castro está "muy pendiente" de la situación política actual, pese a estar oficialmente retirado, y que ellos dos hablan "con frecuencia". "Está su compromiso con el pueblo, con la revolución, con salvar al país de la agresión", indicó.

Díaz-Canel aseguró asimismo que la isla no ha recibido "una gota de combustible" desde "hace tres meses" y achacó el grueso de los apagones que sufre el país al bloqueo petrolero de EE.UU., a pesar de que el país arrastra una grave crisis energética desde mediados de 2024.

Agregó que el país está recuperando la capacidad de generación y fomentando las renovables para limitar la dependencia del exterior, aunque es un plan a medio plazo. "Vamos a tener una etapa en que lo vamos a sufrir las limitaciones", concedió. EFE

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