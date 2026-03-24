Macron insiste al presidente israelí en entablar negociaciones con Líbano

La declaración de persona non grata al embajador de Irán en Líbano y la orden de su expulsión por parte de las autoridades libanesas evidenciaron nuevas tensiones tras los recientes ataques atribuidos tanto a Israel como al partido-milicia chií Hezbolá, en un contexto de creciente preocupación internacional. Según informó la agencia Europa Press, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se dirigió al mandatario israelí Isaac Herzog para insistir en la reanudación de negociaciones directas entre Líbano e Israel como vía para contener la escalada del conflicto y garantizar la estabilidad de la región.

Durante una conversación mantenida entre Macron y Herzog, el jefe del Estado francés remarcó la importancia de tratar la propuesta de Beirut como una "oportunidad" que podría contribuir a poner fin al enfrentamiento con Hezbolá, especialmente tras el asesinato del líder supremo iraní Alí Jamenei el pasado 28 de febrero como resultado de una ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán. El medio Europa Press detalló que Macron expresó su "convicción de que la reanudación de las conversaciones directas entre Israel y Líbano es una oportunidad que hay que aprovechar", además de subrayar el compromiso de Francia con este objetivo.

En su comunicación oficial, Macron señaló que renovó ante Herzog las expectativas francesas respecto a la seguridad de la Misión Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), desplegada en la región con mandato de protección y observación. El presidente galo insistió en que la prioridad inmediata de su gobierno pasa por la desescalada, así como el respaldo a iniciativas del Ejecutivo libanés, reconociendo las medidas adoptadas por Beirut en defensa de su soberanía, de las infraestructuras estratégicas y de la población civil, que Europa Press identificó como los principales damnificados de la crisis.

Con relación a la situación militar, Macron reiteró la solidaridad de Francia con Israel a raíz de los ataques perpetrados tanto por Irán como por Hezbolá desde territorio libanés. Estos enfrentamientos se intensificaron, según publicó Europa Press, tras la operación militar conjunta de Tel Aviv y Washington lanzada en suelo iraní el 28 de febrero. Macron insistió en que "estos ataques deben cesar de inmediato" y valoró como un "grave error" la decisión de Hezbolá de iniciar ataques contra Israel el 2 de marzo.

El presidente francés también destacó la urgencia de contener un posible repunte de la violencia en Líbano, recordando las cifras de víctimas presentadas por Europa Press: el saldo de más de mil muertos y un millón de desplazados a raíz de los bombardeos israelíes en territorio libanés. Macron afirmó la necesidad de "preservar la estabilidad e integridad territorial" de Líbano en medio de las hostilidades.

Macron amplió la perspectiva del conflicto al estrecho de Ormuz, donde pidió a las autoridades iraníes que restablezcan la libertad de navegación. Según consignó Europa Press, el presidente francés calificó este paso marítimo como fundamental para el comercio global, actualmente afectado por represalias a los ataques sobre territorio iraní. Remarcó también la importancia de proteger las infraestructuras civiles y energéticas en Medio Oriente, fundamentales para millones de personas, así como de propiciar un escenario de diálogo genuino en favor de la paz y la seguridad colectivas.

El presidente de Francia no dejó de abordar la crisis humanitaria en el área, recordando "la situación catastrófica" que atraviesa la Franja de Gaza. Europa Press reseñó que los ataques de Israel en la Franja han provocado cerca de 700 muertes palestinas, pese al alto el fuego pactado en octubre de 2025. Por su parte, en Cisjordania, Macron abogó por el fin de la impunidad para los responsables de la violencia contra la población civil palestina.

Sobre el contexto político en Líbano, Europa Press contextualizó la decisión del gobierno local sobre el embajador iraní como una señal de firmeza en defensa de la soberanía nacional y las infraestructuras, en medio de un creciente clima de tensión entre los actores regionales. La postura de Macron y del gobierno francés pone el foco en la necesidad de evitar acciones unilaterales que multipliquen los riesgos para la estabilidad del país y de toda la zona.

A lo largo de sus declaraciones, Macron reiteró la disposición del gobierno francés para mediar y apoyar estructuras internacionales como FINUL, facilitando el retorno a la vía diplomática y evitando consecuencias mayores para la protección de la población civil. Europa Press remarcó que el mandatario francés insistió una vez más en el mensaje de la urgencia de la desescalada y la importancia de aprovechar cualquier oportunidad de diálogo para frenar una nueva intensificación del conflicto.