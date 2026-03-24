Las matriculaciones de coches en la UE caen un 1,2% hasta febrero al venderse 1,66 millones de unidades

El avance de los vehículos electrificados en la Unión Europea se refleja en el registro de 475.120 operaciones de venta de coches eléctricos e híbridos enchufables durante los meses de enero y febrero de este año, lo cual representa el 28,6% de las ventas totales de automóviles nuevos en el bloque comunitario. Este crecimiento de seis puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior contrasta con la reducción de las matriculaciones de modelos de gasolina y diésel, que han perdido protagonismo en el mercado europeo, según consignó la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA).

De acuerdo con los datos publicados este martes por la ACEA, las entregas totales de vehículos nuevos en la Unión Europea alcanzaron 1,66 millones de unidades en los dos primeros meses de 2026, lo que implica un descenso del 1,2% respecto al mismo intervalo de 2025. El medio detalla que a pesar de este retroceso en el acumulado, solo en febrero las ventas subieron un 1,4% en la comparación interanual, con 865.437 automóviles nuevos registrados en los veintisiete países miembros.

Al analizar la distribución por motorizaciones, la ACEA informó que los coches eléctricos a batería (BEV) alcanzaron el 18,8% de la cuota de mercado hasta febrero, con 312.369 matriculaciones. Los datos muestran un incremento interanual del 15,2% en este segmento, impulsado principalmente por los resultados de Francia y Alemania. La organización aclara que el mercado francés registró una expansión del 38,5% en las ventas de eléctricos, mientras que Alemania sumó un alza del 26,3%.

El interés por los híbridos enchufables (PHEV) también creció en los dos primeros meses del año. Según la patronal continental, estos vehículos representaron el 9,8% de las nuevas matriculaciones, equivalente a 162.751 unidades, un aumento del 2,4% con respecto al año pasado. Italia lideró este apartado con una subida del 116,1%, seguida por España con un 71,5% y Alemania con un 23,8%.

Los vehículos híbridos eléctricos (HEV), que combinan motor térmico y eléctrico sin necesidad de recarga externa, constituyeron la motorización más comercializada, con una cuota del 38,7%. Hasta febrero se comercializaron 644.379 automóviles de esta categoría, mostrando un crecimiento interanual del 3,4%, según publicó la ACEA.

En contraste, las matriculaciones de automóviles de gasolina y diésel experimentaron fuertes bajas en gran parte del continente. El número de nuevos coches de gasolina alcanzó 374.774 unidades hasta febrero, lo que representa el 22,5% del total y una disminución del 6,5% interanual. En Francia se presentó el descenso más pronunciado con un 48,9%, seguida por Alemania con una baja del 29,9%, Italia con un 25,5% menos y España con una reducción del 22,5%, conforme a lo detallado por la ACEA.

Por su parte, los modelos diésel sumaron 134.870 registros, equivalente a una participación del 8,1% del mercado, una reducción del 1,6% frente al cierre de febrero de 2025. Al fusionar ambos combustibles, la cuota de mercado conjunta bajó al 30,1% en comparación con el 39,5% anotado al inicio del año pasado.

La ACEA subraya en su informe que la suma de vehículos electrificados (BEV y PHEV) ya representa casi tres de cada diez turismos nuevos en el contexto europeo, una tendencia que evidencia el cambio en las preferencias de los consumidores mientras los autos de combustión tradicional ven reducirse de manera sostenida su protagonismo en la Unión Europea.

El análisis del sector automotor europeo al comienzo de 2026, ofrecido por la ACEA, también advierte que estas cifras aún no incorporan el posible impacto de la escalada militar entre Estados Unidos e Irán, hecho que podría alterar las previsiones y el comportamiento del mercado a lo largo del año.

En cuanto a la comparación interanual por cuotas de mercado, la participación combinada de los automóviles propulsados por gasolina o diésel se situó en el 30,6% durante el periodo analizado, un descenso significativo respecto al 38,7% consignado un año antes. Esta dinámica refleja cómo la transición hacia sistemas de propulsión eléctrica e híbrida se acelera en toda la región. El medio destaca que el comportamiento de los principales mercados nacionales en la Unión Europea muestra variaciones importantes: además de los retrocesos registrados en Francia, Alemania, Italia y España para los automóviles tradicionales, los crecimientos en híbridos y eléctricos han compensado parcialmente las caídas en las estadísticas totales.

La ACEA resalta que los híbridos enchufables y los eléctricos puros, sumados a los híbridos eléctricos convencionales, totalizan ya una parte mayoritaria del mercado de turismos nuevos, superando con claridad a los modelos con motores de combustión interna.

Según reportó la ACEA, la continua expansión de las opciones electrificadas responde, tanto a políticas europeas de descarbonización como a preferencias de los consumidores, aunque matiza que los resultados pueden variar según la evolución del entorno económico y la estabilidad geopolítica.