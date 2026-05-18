VARON Refuerza la Salud Pulmonar en México Durante el Mes del Asma

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 17 de mayo de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- En reconocimiento al Mes de la Concienciación sobre el Asma este mes de mayo, VARON, proveedor líder de soluciones para el cuidado respiratorio, destaca la importancia de una mejor gestión de la salud pulmonar y del acceso a un concentrador de oxígeno confiable para personas que viven con asma y otras afecciones respiratorias en México.

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El asma continúa siendo una preocupación importante de salud respiratoria, frecuentemente influenciada por factores ambientales como la calidad del aire, los alérgenos y los cambios estacionales. VARON enfatiza que una mayor concienciación, la orientación médica y el acceso a un concentrador de oxígeno confiable pueden ayudar a los usuarios a controlar los síntomas y mantener un estilo de vida más activo.

"La salud respiratoria desempeña un papel esencial en el bienestar general", señaló en VARON CEO. "Nuestro enfoque es ofrecer soluciones de oxígeno accesibles que apoyen la comodidad, la independencia y una mejor respiración en la vida diaria de los usuarios".

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VARON destaca el Concentrador de oxígeno continuo VARON VP-6 como un concentrador de oxígeno portátil diseñado para uso en casa y en movimiento. Ofrece flujo continuo ajustable de 28% a 90%, batería recargable y operación silenciosa, brindando soporte respiratorio confiable en un diseño compacto.

El VP-6 funciona como un concentrador de oxígeno versátil para el uso diario, ideal tanto en el hogar como en viajes. Su diseño portátil lo convierte en un práctico concentrador de oxígeno portátil, mientras que su rendimiento continuo también permite su uso como alternativa de concentrador de oxígeno estacionario.

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VARON anima a las personas que viven con asma a trabajar junto a profesionales de la salud y adoptar hábitos saludables como evitar desencadenantes, mantener ambientes de aire limpio y utilizar herramientas de soporte respiratorio como un concentrador de oxígeno portátil y concentrador de oxígeno estacionario cuando sea necesario.

A través de su participación en el Mes de la Concienciación sobre el Asma, VARON reafirma su compromiso de mejorar el acceso a soluciones innovadoras de cuidado respiratorio que apoyen una mejor respiración, mayor independencia y una mejor calidad de vida.

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Para más información, visite Sitio web oficial de VARON.

Contacto con Medios:VARON Concentrador de OxígenoEmail: support@varoninc.mxSitio web: https://varoninc.mx/

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FUENTE VARON

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