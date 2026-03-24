La UE y Australia suscriben un pacto sobre seguridad y defensa

Durante la rueda de prensa en la que se anunció la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Australia, los dirigentes de ambas regiones presentaron también un pacto centrado en reforzar la colaboración en áreas clave de defensa y seguridad, con atención especial al apoyo a Ucrania ante la ofensiva militar rusa. Este nuevo acuerdo, según reportó la agencia Europa Press, comprende ámbitos tan diversos como la seguridad marítima, la ciberseguridad y la lucha contra la desinformación, y aspira a fortalecer la capacidad de respuesta frente a desafíos globales como las amenazas híbridas.

De acuerdo con Europa Press, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acompañada por el primer ministro australiano, Anthony Albanese, detalló que la alianza surge del reconocimiento de que la estabilidad de Europa y el Indo-Pacífico está estrechamente vinculada. Von der Leyen subrayó que cualquier crisis en esa región impactaría de forma directa en el comercio internacional y, por extensión, en el tejido industrial y el crecimiento del continente europeo.

El pacto firmado abarca la intensificación del trabajo conjunto en defensa, ciberseguridad, lucha contra el terrorismo, seguridad marítima y acciones coordinadas frente a amenazas híbridas como la manipulación informativa y los ataques a infraestructuras digitales. Anthony Albanese declaró, en la citada rueda de prensa conjunto, que el documento formaliza un marco para reforzar la cooperación, lo que permitirá a Australia y la Unión Europea responder a los actuales retos internacionales de manera coordinada. "Esta alianza proporciona un marco para reforzar la cooperación entre Australia y nuestros amigos europeos, de modo que podamos responder de la mejor manera a los apremiantes desafíos globales", afirmó el líder australiano, quien describió el acuerdo como prueba de un compromiso compartido con la estabilidad y la seguridad global, incluyendo el respaldo a Ucrania frente al avance de las fuerzas rusas.

El medio Europa Press informó que Von der Leyen, al referirse a la importancia estratégica de la relación, destacó que ambos territorios comparten amenazas comunes, en particular la proliferación de campañas de desinformación y los intentos dirigidos a minar la confianza en las instituciones democráticas. Explicó que el pacto fomentará una mayor cooperación en ámbitos como el desarrollo tecnológico en defensa y ciberseguridad, además de la vigilancia y protección en el espacio marítimo.

La presidenta de la Comisión Europea recordó que esta iniciativa está alineada con un proceso iniciado recientemente, cuando Kaja Kallas, Alta Representante para Política Exterior de la Unión Europea, anticipó la firma de acuerdos similares con Islandia y Ghana, además de Australia. Según consignó Europa Press, Von der Leyen remarcó el compromiso europeo por fortalecer alianzas que respalden la respuesta ante desafíos de seguridad globales e interregionales.

El acuerdo incluye también el compromiso explícito de continuar respaldando a Ucrania frente a la ofensiva rusa, reafirmando la condena común a la invasión a gran escala. Albanese, en sus declaraciones recogidas por la prensa, puso énfasis en la naturaleza global de las amenazas actuales y en la necesidad de contar con alianzas sólidas que permitan enfrentar de manera eficaz desafíos como los ciberataques, el terrorismo y la manipulación informativa.

El documento suscrito entre la Unión Europea y Australia establece prioridades en protección de infraestructuras críticas, intercambio de información sobre amenazas y desarrollo de capacidades tecnológicas conjuntas. El medio Europa Press detalló que la intención es avanzar en prácticas compartidas para la defensa de redes de comunicaciones, la gestión de crisis marítimas y la capacitación en respuesta a incidentes de seguridad digital.

Entre los puntos abordados por Von der Leyen se encuentra el propósito de "unir fuerzas para combatir las amenazas híbridas a nuestras democracias", mencionando la importancia de blindar la confianza pública frente a intentos de erosión promovidos por actores estatales y no estatales. Europa Press reportó que la presidenta europea manifestó un "gran interés" en elevar la cooperación bilateral con Australia, tanto en acciones preventivas como reactivas ante incidentes de seguridad.

El acuerdo llega en un contexto de creciente interdependencia entre Europa y el Indo-Pacífico. Von der Leyen enfatizó que la seguridad en esta región tiene consecuencias directas en el flujo comercial mundial y, por extensión, en la estabilidad del empleo y las industrias en suelo europeo. La cooperación reforzada se enmarca, según Europa Press, en el objetivo de mejorar la capacidad de ambas regiones para anticipar, mitigar y contrarrestar amenazas de naturaleza diversa, desde la piratería y el tráfico ilícito en el mar hasta los ciberataques dirigidos a infraestructuras estratégicas.

Por su parte, Anthony Albanese reiteró el valor de la complementariedad de capacidades entre Australia y la Unión Europea y aludió a la importancia de mantener el apoyo a Ucrania en el actual escenario de enfrentamientos armados. Al presentar el acuerdo, remarcó que las alianzas fortalecidas son esenciales para afrontar situaciones de crisis mundial y subrayó la voluntad australiana de mantener canales abiertos de colaboración sostenida en defensa y seguridad industrial.

Europa Press puntualizó que la firma simultánea de este acuerdo de seguridad y defensa junto al Tratado de Libre Comercio señala una estrategia de acercamiento integral entre Australia y la Unión Europea, abarcando tanto dimensiones económicas como de seguridad, en respuesta a una coyuntura internacional marcada por la inestabilidad y la transformación constante de los riesgos a nivel global.