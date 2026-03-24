Agencias

Israel reivindica bombardeos contra "infraestructura del régimen terrorista iraní" en "el corazón" de Teherán

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El Ejército de Israel ha anunciado este martes nuevos bombardeos contra "infraestructura del régimen terrorista iraní" en "el corazón de Teherán", incluidas supuestas sedes de la Guardia Revolucionaria, en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra el país asiático.

Así, ha afirmado que durante la jornada del lunes atacó "dos sedes de la organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria y otra sede del Ministerio de Inteligencia" en la capital, en lo que describe como "una profundización de los daños a los valores y capacidades" de Irán.

"Al mismo tiempo, fueron atacados almacenes de armas y sistemas de defensa aérea con el objetivo de expandir la superioridad aérea de la Fuerza Aérea en los cielos iraníes", ha subrayado, en el que especifica que "adicionalmente" fueron bombardeados "más de 50 objetivos" en el norte y l centro de Irán.

En este sentido, ha hecho hincapié en un comunicado en que esta nueva oleada de bombardeos "es parte de una fase de profundización de los daños a las estructuras centrales del régimen terrorista iraní y sus pilares", sin pronunciarse sobre posibles muertos a causa de estos ataques.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado la cifra a más de 3.000 fallecidos.

La ofensiva fue lanzada en medio de un nuevo proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares.

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