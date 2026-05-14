El tenista español Rafa Jódar no culmina la gesta en Roma y cae en cuartos ante Darderi

El tenista español Rafa Jódar no pudo (7-6(5), 5-7, 6-0) con el italiano Luciano Darderi tras tres horas de un apasionante choque de cuartos de final del torneo de Roma, quinto ATP Masters 1000 de la temporada, que terminó a las dos de la madrugada.

El madrileño volvió a sorprender con una madurez inexplicable a sus 19 años y en su primera temporada profesional. Sin embargo, el jugador local, 'Top 20' del mundo, fue una roca y llegó mejor físicamente a un tercer set que pasó factura a Jódar, acalambrado y contrariado por no culminar la remontada tras salvar dos bolas de partido en el segundo parcial.

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El 'fenómeno Jódar' silenció por momentos del Foro Itálico, donde se tuvo que parar durante media hora el desenlace del primer set por culpa del humo de los fuegos artificiales de la final de la Coppa de Italia de fútbol entre la Lazio y el Inter de Milán. El de Leganés pagó el esfuerzo de ir a remolque en cada parcial, pero dejó otra exhibición en su irrupción este año antes de Roland Garros.

El campeón en Marrakech, para después hacer semifinales en Barcelona y cuartos en el Mutua Madrid Open, perdió su saque en el primer turno de los tres parciales. En el primero, el de Leganés lo empató en el sexto juego, para forzar la muerte súbita en medio del parón por el humo. El 'tie-break' se le escapó con un 5-2 a favor, y aún fue mayor el golpe en el segundo set, pero Jódar ni se inmutó.

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El tenista español evitó el 4-0 de su rival y dio la vuelta al parcial, salvando incluso esas dos bolas de partido. El público italiano se dejó de escuchar pero Darderi, a mil revoluciones entre los cafés y los electrolitos por miedo a flaquear, no tiró la toalla en el tercer set. Tras 15 minutos de segundo juego, Jódar entregó su saque, esta vez fue definitivo, notando el bajón de inmediato.

Los calambres que temía el italiano le llegaron al madrileño, contrariado e incapaz de pelear desde el 4-0 que puso en vía libre al tenista local, protagonista del partido más largo en Roma, para citarse con el noruego Casper Ruud en semifinales. Jódar, en el 'Top 30' del mundo desde el 900 hace unos meses, se quedó sin premio pero demostró que tiene fuegos artificiales para rato.

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