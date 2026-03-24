El Rey reivindica una "España abierta al mundo" y la "imagen de calidad y fiabilidad" que ofrecen sus marcas

Durante la ceremonia de reconocimiento a nuevos embajadores honorarios de la Marca España, desarrollada en el Palacio de El Pardo, varias figuras destacadas recibieron sus acreditaciones, entre ellas Ana José Varela, directora financiera de la OCDE, Antonio Huertas, presidente de Mapfre, Diego González Rivas, cirujano torácico, Jaume Plensa, artista plástico, Carme Ruscalleda, chef, Susana Rodríguez Gacio, médica y bicampeona paralímpica de triatlón, y Regina Llopis, matemática y experta en inteligencia artificial. En este contexto, la noticia principal giró en torno al mensaje difundido por el rey Felipe VI, quien resaltó la necesidad de fortalecer la imagen internacional de España y el valor que aportan estos embajadores al reconocimiento global del país, según informó Europa Press.

El monarca subrayó en el evento que España se caracteriza por su apertura internacional, contando con un destacado patrimonio de talento y una red empresarial robusta. Felipe VI resaltó que las marcas españolas actúan como embajadoras en diferentes sectores, proyectando atributos como calidad, fiabilidad, modernidad y liderazgo. Según publicó Europa Press, el rey agradeció la labor del Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE) y del Ministerio de Asuntos Exteriores por la organización de estos reconocimientos y la contribución a la promoción de la Marca España en el exterior.

El evento, reportó Europa Press, respondió a la importancia que adquiere la reputación de un país en un escenario internacional caracterizado por transformaciones económicas y cambios en la situación geopolítica. En sus palabras, Felipe VI sostuvo: “En un contexto internacional marcado por profundas transformaciones económicas y geopolíticas, la imagen de un país adquiere un peso y una importancia, un valor aún mayor”. Señaló que el prestigio global de España resulta de la suma de las acciones de numerosos actores, y convocó a todos los presentes a trabajar para que la imagen de España siga mejorando y sea cada día “más querida y respetada”.

Felipe VI se dirigió directamente a los nuevos embajadores honorarios, afirmando que representan el espíritu creativo y abierto de una España moderna. Ante la audiencia, enfatizó que cada individuo galardonado encarna facetas distintas de la España actual: la que investiga, crea, emprende, compite, imagina y construye. De acuerdo con Europa Press, el rey expresó: “La imagen de un país es la suma de las contribuciones de muchos actores. Vosotros encarnáis ese espíritu abierto y creador que define a nuestro país”.

En la ceremonia se puso especial atención en que España dispone de un “extraordinario patrimonio de talento”, así como de un tejido empresarial consolidado en numerosos sectores. Este tejido, a través de su trabajo diario, contribuye sustancialmente a la percepción global de España como país innovador y confiable. El monarca hizo un llamado a considerar la Marca España como una obra colectiva, destacando: “La Marca España es una obra colectiva a la que todos podemos contribuir de muchas maneras, con talento, trabajo y tesón”, según consignó Europa Press.

Durante el acto, los nuevos embajadores honorarios recibieron el encargo simbólico de promover una imagen positiva de España. Según reportó Europa Press, se les instó a actuar con el ejemplo, inspirando a otros ciudadanos a seguir contribuyendo al desempeño y prestigio internacional del país. La importancia de estos reconocimientos radica en el impacto que tienen tanto en el entorno nacional como en el extranjero, ayudando a consolidar la reputación de España en un escenario competitivo y globalizado.

Antonio Huertas, quien intervino en nombre de los nuevos embajadores honorarios, destacó la responsabilidad inherente al título: “Los embajadores estamos llamados a liderar desde nuestra visibilidad y de nuestro ejemplo este movimiento colectivo que recuerda que la verdadera grandeza de España surge cuando trabajamos unidos, guiados por los valores que nos identifican y que nos hacen fuertes”. El presidente de Mapfre recalcó el papel de los embajadores como portavoces de las cualidades nacionales ante el mundo, enfatizando la importancia de reforzar el orgullo nacional y transmitir un mensaje de confianza al exterior. De acuerdo con Europa Press, Huertas añadió que “las generaciones más jóvenes necesitan que les abramos camino y que caminemos también a su lado”.

Entre los galardonados destacados se encuentra Ana José Varela, representante del ámbito de las relaciones internacionales por su papel en la OCDE; Regina Llopis, reconocida en ciencia e innovación por sus aportes en inteligencia artificial; Diego González Rivas, seleccionado en la categoría de acción social por su relevancia en el ámbito de la cirugía torácica; Carme Ruscalleda, reconocida internacionalmente en el sector de la gastronomía y el turismo; Jaume Plensa, premiado en arte y cultura; y Susana Rodríguez Gacio, figura en el ámbito deportivo y ejemplo de superación en los Juegos Paralímpicos. Europa Press detalló que estos reconocimientos buscan visibilizar las contribuciones de perfiles muy variados, todos ellos ligados a la proyección internacional de España.

La ceremonia reafirmó la visión de que la Marca España depende de logros colectivos y de la coordinación entre distintos sectores sociales y productivos. El evento sirvió como plataforma para motivar la imitación de las trayectorias de los nuevos embajadores y fomentar la participación de ciudadanos y empresas en la reputación internacional del país. Según informó Europa Press, tanto el muestrario de perfiles reconocidos como los mensajes de las autoridades presentes reflejaron el objetivo de reforzar el prestigio de España en el escenario global.

El foro organizador, el FMRE, colabora estrechamente con los ministerios responsables de la acción exterior para seleccionar a las personas más aptas en diferentes áreas, considerando tanto el impacto de sus trayectorias profesionales como su capacidad para incidir en la percepción externa de España, conforme reportó Europa Press. Con este tipo de iniciativas, se pretende crear redes de colaboración y sinergias que afiancen la reputación internacional y el reconocimiento del país en ámbitos estratégicos.

Europa Press detalló que las ediciones anteriores de este reconocimiento han mantenido la estrategia de identificar embajadores en campos diversos, desde la ciencia y la cultura, hasta la economía y el deporte, mostrando una visión integral de los valores y capacidades nacionales. Al término de la ceremonia, el mensaje de unidad, trabajo conjunto y búsqueda del reconocimiento global volvió a repetirse como eje central del acto.